Un posto al sole continuerà a stupire i telespettatori con le tante novità che coinvolgeranno i protagonisti nella settimana dal 2 al 6 dicembre. Diego riceverà una proposta molto allettante da Leone e Clara sarà affranta per aver perso il lavoro. Marina si riappacificherà con Alberto, mentre Vittorio riuscirà a riconquistare Alex.

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 2 al 6 dicembre: Diego pensa alla proposta di Aldo

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 2 al 6 dicembre raccontano che Diego capirà che a investire Aldo Leone è stato Jacopo. Il giovane Giordano riceverà una proposta molto invitante da parte dell'avvocato che, pur di proteggere suo figlio sarà disposto a tutto.

Diego avrà poco tempo per prendere una decisione in merito prima che ci sia l'udienza per il patteggiamento.

Nel frattempo, Alberto e Marina si riappacificheranno e il Palladini dovrà affrontare un'emergenza ai cantieri. Per l'imprenditore, però, i guai non saranno finiti: la sua ex cameriera, Clara, dopo essere stata licenziata, si confiderà con Giulia e Angela. Le due donne le consiglieranno di denunciare Alberto per le ingiustizie a cui è stata sottoposta e per la proposta inaccettabile di concedersi a Ciprinai. Che cosa deciderà di fare Clara?

Spoiler Un posto al sole, settimana 2-6 dicembre: Marina incontra i Rosato

Le trame settimanali di Un posto al sole fino al 6 dicembre rivelano che Angela e Franco saranno ancora presi dai problemi scolastici di Bianca. La bambina soffrirà di ansia e i suoi genitori scopriranno che la situazione è più grave di quanto pensassero. Vittorio riuscirà a fare colpo su Alex e finalmente la ragazza cederà alle sue attenzioni.

Le sorelle Parisi non saranno comunque serene a causa della presenza di Carla: per questo motivo, Alex deciderà di parlarne con Rosaria.

Tra Marina e Fabrizio le cose sembreranno andare meglio: l'uomo deciderà di presentare la Giordano alla sua famiglia, così come lei desiderava. L'incontro con i Rosato, però, non andrà nel migliore dei modi e Marina ne uscirà molto provata. Intanto, Renato trascorrerà dei momenti di profonda solitudine.

Dopo la fine del rapporto con Nadia, infatti, l'uomo sarà sempre più depresso. A spronarlo ci penserà Raffaele che proverà a parlarci per farlo reagire. Basterà il buonumore di Giordano a risollevare le giornate di Renato? Anche Otello sarà abbastanza provato e a causa del suo malumore litigherà con Teresa. L'ex vigile troverà in Renato una valvola di sfogo.

Come proseguiranno le avventure dei protagonisti di Posillipo?

Diego accetterà la.proposta di Aldo Leone o racconterà la realtà dei fatti? Non resta che aspettare le prossime puntate di Un posto al sole. La soap di Rai 3 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45.