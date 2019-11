Colpi di scena, passioni, intrighi e sorprese, continuano a far emozionare i telespettatori della serie tv Il Paradiso delle signore, ispirata ad un romanzo di Emile Zola. Gli spoiler dell’episodio in onda su Rai 1 il 5 dicembre 2019, rivelano che un nuovo protagonista continuerà ad essere diviso tra due donne. Si tratta di Rocco Amato (Giancarlo Commare), che invece di riservare delle attenzioni soltanto a Maria, la donna che dovrebbe sposare su suggerimento della zia Agnese, continuerà ad avere occhi per un'altra venere.

Il giovane siciliano, non appena vedrà l’aspirante attrice Marina Fiore (Ludovica Coscione) con indosso un abito ricamato dalla sua promessa sposa per un invito al famoso teatro della Scala, rimarrà incantato.

Salvatore approva l’idea di Marcello, Luciano apprende del ritorno di Clelia

Dalle trame della trentanovesima puntata in programmazione giovedì 5 dicembre 2019, si evince che Marcello metterà al corrente Salvatore della soluzione che ha trovato per cambiare le loro sorti in positivo. Il fratello di Angela, sempre più ambizioso, avrà intenzione di acquistare la Caffetteria per poter tornare a fare il cameriere al fianco del giovane Amato.

Il fidanzato di Gabriella darà l’impressione di approvare il piano del suo amico. Nel contempo Vittorio, non appena Clelia gli dirà di aver bisogno del suo aiuto per risolvere dei problemi relativi al suo defunto marito, sarà disponibile per l’ex capo commessa ma senza avvisare Luciano. Il direttore Conti, purtroppo, si vedrà costretto a non mentire al ragioniere Cattaneo, visto che gli dirà che la Calligaris si trova nella città milanese. Il padre di Nicoletta e Federico farà capire di non aver reagito male alla notizia del ritorno della donna che era sul punto di farlo separare dalla moglie.

Successivamente Marina, sempre più desiderosa di intraprendere la carriera di attrice, verrà invitata ad assistere ad uno spettacolo alla Scala di Milano.

Rocco attratto da Marina, Vincent ospitato dagli Amato

Roberta, quando vedrà la sua collega turbata per non avere l’abito da sfoggiare per il grande evento, si servirà della complicità di Gabriella. Quest’ultima, su consiglio del suo mentore Vincen,t farà applicare nel vestito della Fiore dei ricami in atelier. Ad abbellire l'indumento della venere, facendolo diventare un vera e propria opera d’arte, ci penserà Maria su ordine della Rossi, proprio nel momento in cui Rocco verrà incaricato dalla zia a cercarla.

Quest’ultimo, dopo aver ammirato Marina, si renderà conto che l’attrazione che prova nei confronti della giovane venere è aumentata ulteriormente. Luciano non farà sapere alla moglie Silvia che la sua rivale in amore è ritornata nel capoluogo lombardo. Quest’ultima, intanto, farà le prove per essere all'altezza della serata alla Scala, invece a casa Amato ci sarà un ospite speciale. La madre di Tina, Antonio, e Salvatore, inviterà l’insegnante Vincent Defois a cena per fargli assaggiare una specialità siciliana, mentre a fine serata tutti i presenti faranno un brindisi per il futuro.