Continueranno le sorprese, intrighi, e colpi di scena, nelle nuove avventure della soap opera spagnola Una vita. Gli spoiler degli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, si preannunciano entusiasmanti. Il giovane Raul Andrade a seguito di un furto commesso insieme al padre Javier, si ritroverà in pericolo di vita. Il ragazzo riporterà delle ferite gravissime dopo essersi scontrato con il pericoloso uomo, per proteggere la madre Carmen Sanrujo.

Lucia Alvarado invece dopo aver iniziato a dare una mano a Celia e Telmo per soccorrere le vittime di una brutale inondazione, sarà fredda con Samuel Alday. La ricca ereditiera comincerà a non fidarsi del fratello di Diego arrivando a rifiutare una sua proposta di matrimonio, e nel frattempo si riavvicinerà al Martinez che sarà al corrente dei sotterfugi del rivale.

Telmo smaschera Samuel, Javier minaccia di uccidere Carmen

Negli appuntamenti italiani in onda da lunedì 2 a domenica 8 dicembre 2019, Vincent farà sapere a Telmo di essere il vero autore dei dipinti che sono firmati con il nome di Sanchez Medrano.

Dopo aver scoperto la verità, il sacerdote rinuncerà a denunciare il suo rivale Samuel pur potendo dimostrare che è coinvolto in un traffico illecito di opere d’arte. Intanto Celia chiederà al Martinez di aiutare spiritualmente tutti coloro che sono stati contagiati dall’epidemia che ha colpito il quartiere dell’Hoyo, con la speranza di far evitare la diffusione del potente virus in tutta la Spagna.

Lucia pur avendo apprezzato la bontà del sacerdote, si rifiuterà di dare una mano agli ammalati per non stare a stretto contatto con l’uomo. Carmen non appena vedrà il figlio Raul intento a compiere una rapina a casa di Samuel insieme al padre Javier, vorrà prendere dei provvedimenti. Il giovane Andrade non ci penserà due volte a difendere la madre, non appena l’Adone minaccerà di ucciderla puntandole contro un’arma da fuoco.

Tramite un articolo pubblicato sul giornale, verrà alla luce che Lucia è la figlia dei marchesi di Valmez. Purtroppo la cugina di Celia farà i conti con dei pettegolezzi, poiché gli abitanti paleranno male di lei dopo aver appreso che i suoi genitori erano fratelli. Telmo preoccupato per la Alvarado tenterà invano di riavvicinarsi alla stessa, visto che ad averla vinta ancora una volta sarà il minore degli Alday.

Lucia non si fida di Samuel, la salute di Raul peggiora

Lucia comincerà a nutrire dei sospetti sul fratello di Diego, mentre Rosina si sentirà in colpa quando Casilda si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro. Il Martinez separerà i sani dagli infermi, per evitare che il virus di diffonda il tutto il quartiere. Alle signore di Acacias 38 non passerà inosservato il ritratto di un uomo nudo appeso sulla vetrina della sartoria di Susana.

Raul dopo essere rimasto ferito durante lo scontro con il crudele padre, farà ritorno a casa con la madre: il giovane chiederà subito scusa alla donna che l’ha messo al mondo. Il figliastro di Ursula dopo aver notato che Telmo e Lucia sono tornati ad essere complici, troverà una soluzione. Samuel dirà alla sua amata di voler celebrare le loro nozze altrove, ricevendo un netto rifiuto. Nel frattempo le condizioni di salute del figlio di Carmen peggioreranno, poiché nella sua ferita ci sarà una grave infezione.

Il minore degli Alday perdonerà la sua domestica, pur avendo appreso che a derubarlo sono stati Raul e Javier. In seguito Felipe farà di tutto per convincere Celia e Lucia a non lavorare nella casa parrocchiale, per non essere contagiate. Quest’ultima chiederà un prestito per far ristrutturare il rifugio degli ammalati. Samuel attuerà il suo secondo tentativo, proponendo alla Alvarado di fare un viaggio a Toledo con la scusa di dover entrare in possesso della pala d’altare di San Miguel.