Il Paradiso delle Signore sta tenendo incollati sempre più telespettatori sulla tv di Stato. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa mercoledì 20 novembre su Rai Uno, dopo l'appuntamento con "Vieni da me", rivelano che i genitori di Nicoletta accuseranno sempre di più la mancanza della figlia come il fratello di Marta, Riccardo Guarnieri, il quale deciderà di trasferirsi per qualche tempo nella villa di famiglia a Rapallo. Infine Armando Ferraris e Agnese Amato approfitteranno di una cena per conoscersi meglio.

Il Paradiso delle Signore, puntata 20 novembre: Riccardo va a Rapallo

Importanti novità caratterizzeranno le vicende ambientate nel grande magazzino milanese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata che verrà trasmessa mercoledì 20 novembre dalle ore 15:40 su Rai Uno, rivelano che Silvia e Luciano staranno uniti più che mai dopo la partenza di Nicoletta. I coniugi Cattaneo, infatti, decideranno di affrontare insieme questo spiacevole momento.

Intanto Riccardo sarà sempre più disperato e solo, dopo per aver perso l'amore della vita. Per questo motivo il Guarnieri deciderà di partire per qualche giorno in una cittadina della Liguria. Il fratello di Marta, infatti, spererà di ritrovare la tranquillità perduta a Rapallo, in seguito al naufragio della sua storia d'amore con Nicoletta. Intanto Umberto e Adelaide continueranno a mettere in atto il loro piano per rubare il patrimonio a madre e figlia Brancia di Montalto.

Armando e Agnese sempre più vicini

La trama de Il Paradiso delle Signore di domani 20 novembre, rivela che Ludovica Brancia cercherà di approfittare della lontananza della Cattaneo per avere una chance con Riccardo. Intanto ci saranno grosse novità in casa Amato: Agnese sarà invitata a cena da Luciano e Silvia, dove scoprirà che anche Armando risulta tra gli invitati. Qui la donna e il Ferraris diventeranno sempre più intimi, tanto da approfondire sempre di più la loro conoscenza.

Vittorio e Marta annunciano la gravidanza

Marta e Vittorio, invece, annunceranno di aspettare un bambino a tutto il resto della sua famiglia. Un momento di gioia che i due coniugi Conti vorranno condividere con tutti quanti. La notizia per la futura nascita dell'erede del capo, causerà grande felicità tra i dipendenti del grande magazzino milanese. Infine Umberto e Adelaide non potranno fare a meno di gioire per la gravidanza di Marta.

Come evolverà la storia? In attesa di vedere i nuovi appuntamenti, si ricorda che lo sceneggiato è visibile in contemporanea, o in replica, sulla piattaforma Rai Play, il servizio in streaming della tv di stato.