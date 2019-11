Un lieto evento nella soap opera Una vita farà ritornare in scena due amati personaggi, ma soltanto in modo momentaneo. Si tratta di Victor Ferrero (Miguel Diosdado) e Maria Luisa Palacios (Cristina Abad), che si riaffacceranno nelle vicende ambientate ad Acacias 38 nelle prossime puntate italiane. L’ex proprietario de La Deliciosa e la secondogenita di Ramon arriveranno dalla capitale francese, in occasione del tanto atteso matrimonio di Lolita e Antonito.

Quest'ultimo e la domestica quindi diventeranno marito e moglie dopo un anno di fidanzamento ufficiale, e ovviamente saranno circondati dall'affetto della famiglia e degli amici.

Arriva Ceferino, la Casado e il primogenito di Ramon si sposano

Gli spoiler delle prossime puntate italiane ci svelano che Lolita e Antonito dopo aver superato tantissime peripezie, vorranno coronare il loro sogno d’amore.

La Casado si vedrà costretta a togliersi dai piedi la sua ex fiamma Ceferino, un fidanzato avuto da bambina che avrebbe dovuto sposare per rispettare la tradizione del suo paese. Ad aiutare la domestica a superare questo inconveniente ostacolo sarà Casilda, che con i suoi modi di fare conquisterà il nuovo arrivato seppur non proverà affatto dei veri sentimenti per l’uomo. Grazie alla vedova di Martin, quindi Lolita e Antonito torneranno ad occuparsi dei preparativi della loro cerimonia nuziale in ogni minimo dettaglio, con la collaborazione di Susana che avrà il compito di disegnare il vestito della promessa sposa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

A questo punto il primogenito di Ramon e la donna originaria di Cabrahigo, faranno gioire tutti coloro che prenderanno parte al loro matrimonio pronunciando il fatidico “Sì lo voglio”.

Il ritorno di Maria Luisa e Victor, Antonito e Lolita partono in luna di miele

Mentre la domestica giungerà all'altare al fianco del portinaio Servante, il giovane rampollo dei Palacios verrà accompagnato dalla sorella Maria Luisa.

Ebbene sì quest’ultima a gran sorpresa rimetterà piede ad Acacias 38 insieme al marito Victor Ferrero, per stare vicino al fratello nel giorno più importante della sua vita. Come ben ricorderanno coloro che hanno seguito questo sceneggiato sin dal primo esordio, la nuora di Juliana inizialmente non era favorevole alla relazione tra Antonito e Lolita per il fatto che l'inserviente fosse di un ceto inferiore, ma con il passare del tempo ha accettato questa situazione.

In seguito la secondogenita di Ramon e l’ex proprietario de La Deliciosa lasciarono il paese iberico dopo essersi sposati, per andare a vivere a Parigi. Purtroppo la permanenza della storica coppia dello sceneggiato sarà breve, visto che a seguito delle nozze della Casado e di Antonito, non sarà più presente nelle trame. Prima di partire con la sua dolce metà precisamente nel capitolo numero 927, Maria Luisa darà un caloroso abbraccio al padre Ramon.

Infine, anche i novelli sposi si allontaneranno da Acacias 38, ma per godersi la luna di miele.