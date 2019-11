Il parto di Hope è ormai alle porte e l'emozione della futura mamma sarà alle stelle nelle puntate di Beautiful in onda dal 24 al 30 novembre. In tale periodo, infatti, lei e Liam sogneranno l'arrivo della loro bambina e il Natale sarà l'occasione perfetta per decidere il nome della piccola. Proprio come accaduto per la figlia di Rick e Maya, anche lei ricorderà un indimenticabile membro della famiglia Logan.

Mentre i coniugi Spencer si prepareranno ad accogliere la neonata nelle loro vite, Steffy sarà decisa a dare una sorellina a Kelly per farla crescere con una coetanea al suo fianco, come era accaduto a lei e Phoebe. Ma considerando che Hope non sembrerà disposta a favorire un legame tra le rispettive figlie, la Forrester valuterà la possibilità di ricorrere all'adozione. Il tutto accadrà mentre Hope e Liam si appresteranno a compiere un breve viaggio, l'ultimo prima di allargare famiglia.

Beautiful anticipazioni: il Natale a villa Forrester

Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana rivelano che Reese, oltre ad essere senza un soldo, darà l'impressione di nascondere qualcosa di losco. La stessa Zoe sembrerà convinta che il padre non sia arrivato a Los Angeles soltanto per lavoro ma che stia tramando qualcosa. Hope e Liam saranno emozionati per l'arrivo della loro prima bambina insieme e giungeranno ad un punto di accordo sul suo nome: si chiamerà Elisabeth, come la madre di Brooke, ma verrà chiamata Beth.

Il Natale sarà l'occasione perfetta per annunciare tale decisione. La cena, come da tradizione, verrà celebrata a casa di Eric alla presenza delle famiglie Logan e Forrester. Pam e Charlie si prenderanno l'impegno di preparare il pasto ma solo l'arrivo all'ultimo momento di Donna eviterà che esso si trasformi in un disastro. All'evento saranno presenti anche Julius e Vivienne Avant oltre che il loro nipote Xander con Zoe.

Trame Beautiful 24-30 novembre: Hope e Liam in partenza per Catalina

Archiviati i buoni sentimenti in occasione del Natale, le trame di Beautiful si concentreranno sulla proposta di Liam a Hope: andare qualche giorno a Catalina per trascorrere una breve vacanza prima del parto. La Logan accetterà, ben felice di allontanarsi dalle tensioni sempre più evidenti causate dalla presenza di Taylor. Nel frattempo, Steffy penserà al suo futuro e a quello di Kelly, valutando di dare una sorellina alla piccola.

Considerando che Hope non sarà propensa a far crescere insieme le due bambine, la Forrester prenderà seriamente in considerazione l'idea di adottare una neonata. La partenza per il viaggio dei coniugi Spencer sarà ormai alle porte ma, all'ultimo momento, una chiamata di Steffy renderà necessaria la corsa di Liam verso la casa sulla scogliera.