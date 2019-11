Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato della tv di stato che sta registrando altissimi ascolti dopo la pausa estiva. Gli spoiler del 22° episodio trasmesso martedì 12 novembre su Rai 1, rivelano che Agnese vorrebbe che Maria Puglisi si fidanzasse con Rocco Amato, mentre Roberta incontrerà un editore, nonostante la disapprovazione di Marcello. Infine, Vittorio Conti sarà in ansia per Marta Guarnieri dopo aver accusato un malore.

Il Paradiso delle Signore, 22° episodio: il piano di Agnese

La soap opera con protagonista Alessandro Tersigni continua a tenere l'alta l'attenzione dei fans. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti il 22° episodio in onda martedì 12 novembre su Rai 1, rivelano che Agnese presenterà Maria Puglisi come nuova Venere del Paradiso. Inoltre, la nipote di Rosalia (Ornella Giusto) potrebbe essere la fidanzata giusta per Rocco (Giancarlo Commare), arrivato dalla Sicilia dopo la partenza di Tina.

Per questo motivo, la signora Amato, diventata nel frattempo modellista del grande magazzino, organizzerà un appuntamento tra suo nipote e la ragazza.

Marcello mette in guardia Roberta

Intanto Roberta (Federica De Benedittis) avrà modo di conoscere un editore in caffetteria. Qui il giornalista si dimostrerà molto interessato a pubblicare il romanzo scritto da Federico, lontano da Milano per la leva militare.

Durante l'incontro, la Pellegrino si dimostrerà disposta a tutto pur di far pubblicare il racconto del Cattaneo. Ma ecco che Marcello consiglierà alla Venere di stare attenta, in quanto le intenzioni dell'editore potrebbero essere poco sincere.

Vittorio sospetta che Marta sia incinta

La trama de Il Paradiso delle Signore in programma martedì 12 novembre svela che Franco deciderà di dare forfait al video promozionale, diretto da Elsa.

Per questo motivo, Vittorio (Alessandro Tersigni) prenderà il suo posto per registrare alcune scene insieme a Paola. Intanto, in casa Conti si vivranno ore di ansia per il malore di Marta (Gloria Radulescu): la giovane Guarnieri, infatti, sarà soccorsa dal marito, il quale crederà che si sia sentita male per l'arrivo di un bebè. La figlia di Umberto è incinta?

Riassunto puntata precedente

Nella puntata andata in onda oggi 11 novembre su Rai 1, Anita si è presa una pausa dal lavoro per problemi famigliari, tanto da lasciare la porta aperta a Marcello.

Il Barbieri, infatti, si è proposto come cameriere dopo essersi licenziato dal precedente lavoro. Infine, Irene ha sospettato che Rocco sia analfabeta. Per rivedere gli episodi della quarta stagione della soap opera, basterà collegarsi alla piattaforma "Rai Play".