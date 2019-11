Le trame dello sceneggiato di origini spagnole Una vita continuano ad essere travolgenti. Nelle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Susana Seler (Amparo Fernandez) e Rosina Rubio (Sandra Marchena) scopriranno di essere state vittime di un orrendo inganno. La sarta e la madre di Leonor Hildago si metteranno nei guai, dopo aver creduto che il modello Alexis Escolano (Oscar Ortega) sia morto durante una lezione di disegno.

A seguito di numerosi ricatti, ma soprattutto dopo aver ottenuto ciò che voleva, ovvero un’ingente quantità di denaro dalle due donne, Venancio (Pedro Rebollo) uscirà allo scoperto. In particolare la pettegola di Acacias 38 e la moglie di Liberto resteranno spiazzate, quando vedranno con i loro stessi occhi che il decesso di Alexis era una messinscena architettata nel migliore dei modi dal loro insegnante di disegno.

La Seler e la Rubio minacciate, Ramon ingannato

Nei prossimi episodi italiani, Susana e Rosina si imbatteranno in un’esperienza che avrà un esito negativo nelle loro vite. La sarta e la madre di Leonor si iscriveranno in un’accademia di belle arti gestita dal maestro Venancio. Nel corso di una lezione di disegno, la Rubio e la Seler assisteranno ad una scena tremenda, poiché crederanno che il modello Alexis abbia perso la vita mentre era sul punto di posare per loro.

Le due donne terrorizzate dall’idea che i vicini potrebbero venire a conoscenza dell’attività che hanno intrapreso, si daranno alla fuga senza avvertire i soccorsi, pur sapendo che il giovane sarebbe sopravvissuto se avesse assunto la pastiglia per calmare la crisi asmatica. Dopo essere stato evitato in qualsiasi modo, Venancio farà sapere a Susana e Rubio che gli Escalona hanno intenzione di vendicare il decesso di loro figlio.

La situazione si complicherà quando i parenti dell’apparente defunto, minacceranno la Seler e la Rubio tramite una serie di messaggi intimidatori, costringendole a dargli 10.000 pesetas. Successivamente la madre di Leonor consapevole che i suoi ricattatori potrebbero farla finire in prigione insieme alla zia di Liberto, preleverà ben 5.000 pesetas dal giacimento d’oro gestito da Ramon. Quest’ultimo dopo non aver fatto fatica ad accorgersi della sparizione del denaro chiederà subito delle spiegazioni alla Rubio, che gli farà credere di aver pagato una novella di Leonor.

Susana e Rosina sconvolte, Alexis e Venancio arrestati

Il Palacios insospettito dall’atteggiamento della sua socia, metterà al corrente Liberto e la giovane Hildago. Intanto Rosina e Susana cominceranno ad avere dei dubbi su Venancio, non appena vedranno in una locandina l’annuncio di uno spettacolo di ballo con protagonista Alexis. La sarta e la Rubio quindi inizieranno a sospettare che il loro insegnante di disegno potrebbe essersi preso gioco di loro, servendosi della complicità del modello per derubarle.

La Seler e la madre di Leonor convinte della loro tesi, prenderanno parte alla sopracitata esibizione di Alexis, e rimarranno sconvolte quando lo vedranno ballare il flamenco in carne ed ossa. Fortunatamente le due donne non perderanno le staffe, grazie all’intervento di Liberto. Quest’ultimo con l’aiuto della giovane Hildago avviserà il commissario Aurelio Mendez, che dopo aver arrestato i due malfattori, spiazzerà Susana e Rosina dicendole che il vero nome di Venancio è Mariano. In poche parole la Seler e la Rubio apprenderanno che l’insegnante d’arte ha già truffato altre persone in passato, con delle false identità.