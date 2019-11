Le avventure della serie televisiva Il Paradiso delle signore continuano ad essere ricche di suspense. Nell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Rai il 22 novembre 2019, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) dimostrerà ancora una volta di essere disposto a tutto per conquistare Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis). Il fratello di Angela durante una solita giornata di lavoro in caffetteria, risponderà al telefono e si renderà conto che colui che si trova dall’altra parte è Federico Cattaneo (Alessandro Fella), ovvero il fidanzato della venere su cui ha puntato gli occhi. Ebbene sì, grazie a questo escamotage il giovane Barbieri avrà modo di conoscere il suo rivale in amore.

Vittorio smaschera Patrizia, Marcello conosce Federico

Come di consueto si rinnova l’appuntamento con la fortunata soap opera, ambientata nel magazzino più lussuoso di Milano. Nella trentesima puntata che i telespettatori vedranno venerdì 22 novembre 2019 sempre alle 15:40, Angela si troverà ad un bivio a causa di Riccardo. La giovane cameriera del circolo sarà indecisa, poiché non saprà se far riavere al legittimo proprietario la lettera indirizzata a Nicoletta, oppure spedirla al destinatario.

Nel contempo la nuova venere Patrizia dopo aver dato l’impressione di essere adatta alla sua nuova occupazione, comincerà a fare degli errori che non passeranno inosservati al direttore Vittorio. Quest’ultimo infatti dopo aver fatto una scoperta sul conto della nuova commessa, arriverà a prendere una decisione del tutto inaspettata. La scelta frettolosa del Conti purtroppo non verrà gradita da nessuno.

Marcello mentre si troverà in caffetteria intercetterà casualmente una chiamata telefonica da parte di Federico, che ancora in servizio militare esigerà di parlare con la fidanzata Roberta. Il giovane Barbieri coglierà l’occasione al volo per fare la conoscenza del suo rivale in amore, e a quanto pare la conversazione non sarà positiva.

La proiezione del carosello, Riccardo tenta di contattare Nicoletta

Nello specifico il fratello di Angela arriverà addirittura ad intromettersi, tra una discussione tra il giovane Cattaneo e la Pellegrino.

Intanto tutti i dipendenti del paradiso market saranno entusiasti, poiché verrà finalmente montato lo schermo per proiettare il carosello promozionale della collezione di abiti realizzati da Gabriella. L’unico a non essere in vena di festeggiare sarà Riccardo, che continuerà a soffrire perché non si sarà ancora rassegnato all’idea di aver perso per sempre la sua dolce metà. In particolare il fratello di Marta cadrà ulteriormente nello sconforto per aver guardato il filmato girato a casa dei Cattaneo: al centro della scena ci saranno Nicoletta, la sua legittima figlia Margherita, e Cesare.

In preda al dolore e alla rabbia, il giovane rampollo Guarnieri finirà per commettere un gesto spietato nei confronti della sua amata, che coinvolgerà anche Angela. Le anticipazioni rivelano che il primogenito di Umberto tenterà di mettersi in contatto con la madre di sua figlia.