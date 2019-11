Non è ancora stata confermata l'uscita di scena dell'attore Matthew Atkinson, volto che interpreta il ruolo di Thomas, e questo fa immaginare - o quantomeno ipotizzare - che il giovane stilista dei Forrester sia ancora vivo.

Thomas forse è ancora vivo

Al momento, gli addetti che si stanno occupando dell’operazione di pulizia dei macchinari di produzione lo confermano: Thomas non era nella vasca di acido.

Intanto Hope Logan, sorellastra di Thomas, è l'unica a pensare che il rampollo Forrester sia morto.

Quest'ultima, consapevole dei sentimenti che il ragazzo nutre nei suoi confronti, ha usato le sue armi di seduzione per ottenere la custodia condivisa di Douglas nella speranza di poter riuscire ad adottare il bambino insieme ad un per nulla convinto Liam. Hope non ha mai dichiarato apertamente a Thomas di voler tornare con lui e gli ha ipotizzato un futuro a tre: loro e Douglas.

Thomas, inoltre, aveva a chiesto alla giovane Logan una "prova d'amore" che dimostrasse al giovane Forrester l'affetto che provava Hope nei suoi confronti. Un "family affair" controverso appoggiato anche da Brooke a dispetto delle preoccupazioni di quest'ultima e degli eventuali rischi che avrebbe potuto correre la figlia.

L'affidamento di Douglas

Ad ogni modo, la bella Logan è riuscita nell'intento di far firmare al rampollo Forrester i documenti per l'affidamento di Douglas, che ricordiamo è figlio di Thomas e di Caroline Spencer, nipote di Bill Spencer.

Nonostante le rassicurazioni di Thomas, Hope è fuggita alla isterica ricerca di Douglas per l'edificio della Forrester Creations, convinta che il piccolo fosse stato nascosto da Thomas in qualche angusta intercapedine.

Giunta nell’area delle vasche di acido, Hope è stata raggiunta da Thomas, che ha tentato di riprendere la conversazione con la Logan in merito ai suoi sentimenti per la ragazza nonché dei suoi progetti per il futuro.

Nell'avvicinarsi per darle un bacio, Thomas è stato letteralmente spinto dalla dalla giovane Logan, precipitando oltre il parapetto e, senza nemmeno accertarsi come stesse il ragazzo, Hope è fuggita via di corsa, senza guardarsi indietro.

Dopo aver ritrovato Douglas distratto e intento a giocare coi suoi giocattoli, Hope fu informata che Thomas era caduto accidentalmente in una delle vasche dell'edificio e apprese che il liquido in cui il ragazzo era caduto non era acqua, ma acido corrosivo e questo la sconvolse.

Hope allora decise di avvisare la madre dell'accaduto che, anche se con tanti dubbi e paure per la gravità della situazione, ritenne - come sempre - di supportare la figlia.

Nonostante tutto sembri far pensare alla dipartita del giovane Forrester, quest'ultimo potrebbe essere rimasto in vita pensando ad una probabile vendetta da perpetrare nei confronti della bella e giovane Logan. Quello che accadrà e ancora tutto da scoprire.