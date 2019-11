Si sta avviando alla conclusione la serie televisiva L’Isola di Pietro 3, che per tre anni consecutivi ha visto la partecipazione di Gianni Morandi nelle vesti del pediatra Pietro Sereni. Le avventure ambientate nell'incantevole isola sarda, purtroppo giungeranno al termine. Nell'ultima puntata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 22 novembre 2019, non appena tutti i nodi verranno al pettine, il nuovo vice-commissario farà una scelta spiazzante.

Si tratta di Valerio Ruggeri (Francesco Arca), che deluderà Elena Sereni (Chiara Baschetti) poiché quando ormai verrà a galla la verità sulla morte di Chiara Spanu, vorrà lasciare Carloforte da solo.

Trama episodio conclusivo: Valerio chiede il suo trasferimento

Nel sesto ed ultimo episodio in programmazione su Canale 5 venerdì 22 novembre 2019 a partire dalle ore 21:25, Valerio ed Elena continueranno a portare avanti le indagini per far luce sull’omicidio di Chiara Spanu.

Il vicequestore e la Sereni vorranno scoprire chi è l’assassino della giovane ragazza. Quando sembrerà non esserci nessuna speranza, Monica farà una rivelazione spiazzante. In particolare la madre di Stella confesserà alle forze dell’ordine di essere stata lei ad appiccare il doloso incendio, che ha causato il decesso della sorella di Margherita. Nonostante ciò, la figlia di Pietro e il commissario Ruggeri crederanno che l’insegnante di educazione fisica della scuola di Carloforte non sia stata del tutto sincera.

I due detective infatti avranno il sospetto che la Mirafiori potrebbe aver agito per ordine di qualcuno. Intanto il pediatra Sereni continuerà a sostenere Diego. Quest’ultimo farà capire di aver dimenticato Caterina che a sua volta sarà felice tra le braccia di Leonardo. Il Marra infatti sarà determinato a costruirsi una famiglia con Margherita. Per concludere precisamente quando l’assassino di Chiara verrà assicurato alla giustizia, Valerio prenderà una drastica decisione. Il vicequestore vorrà chiedere il suo trasferimento, proprio adesso che Elena era convinta di aver ritrovato la serenità perduta grazie a lui.

Riassunto della quarta puntata

Nella quarta puntata che il pubblico ha avuto modo di vedere l’8 novembre 2019, è stato rinvenuto il corpo senza vita della cameriera Lara (Melinda Mereu) all'interno del resort in cui lavorava. I sospetti su quanto accaduto sono ricaduti subito su Franco Portorico (Claudio Castrogiovanni) il presunto padre della vittima, che è stato anche preso di mira per un probabile coinvolgimento con l’omicidio di Chiara Spanu.

Nel frattempo, Pietro ha continuato a stare il più vicino possibile ad Ilaria (Camilla Martini), in attesa della comparsa di un donatore di midollo in grado di farle sconfiggere la sua malattia. Caterina (Alma Noce) sempre più cotta di Leonardo Manca (Raniero Monaco di Lapio), ha scatenato la furia della madre Elena. Quest’ultima si è scontrata con la figlia, non appena le ha detto di voler abbandonare Carloforte con l’ex campione di windsurf.