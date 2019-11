Torna l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 che sta riscuotendo un grandissimo successo sulla tv di Stato. La trama della 20^ puntata in onda venerdì 8 novembre, si sofferma su Nicoletta Cattaneo, interpretata dall'attrice Federica Girardello.

La donna, infatti, scoprirà che Luciano e Silvia sono a conoscenza della sua storia clandestina con Riccardo Guarnieri. Umberto, invece, pianificherà un diabolico piano per impossessarsi dell'eredità delle Brancia.

Il Paradiso delle Signore, puntata 8 novembre: Nicoletta in crisi per la decisione di Cesare

Importanti novità attendono gli affezionati delle vicende ambientate al grande magazzino milanese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata di venerdì 8 novembre dalle ore 15:40 su Rai 1 rivelano che Nicoletta non riuscirà a prendere sonno. Cesare le ha appena comunicato l'intenzione di volersi trasferire a Bari dopo aver ricevuto un'allettante proposta lavorativa in un prestigioso ospedale.

Intanto, le Veneri commenteranno alcune immagini delle coppie presidenziali americane nello spogliatoio del Paradiso.

Vittorio (Alessandro Tersigni), a questo punto, interromperà le loro chiacchiere, invitandole alla prova degli abiti del video pubblicitario.

Umberto (Roberto Farnesi), invece, metterà in atto un piano per mettere fuori gioco Gualtiero Miran, l'amministratore dell'eredità delle Brancia di Montalto.

Silvia e Luciano hanno un confronto con la Cattaneo

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore sulla 20^ puntata di domani 8 novembre, rivelano che la Cattaneo correrà da Riccardo per informarlo della decisione del consorte sul trasferimento in Puglia. Ma il giovane Guarnieri non accetterà di perderla, sebbene sappia in cuor suo che la loro relazione extra-coniugale è destinata a finire.

Silvia e Luciano, invece, decideranno di avere un confronto a cuore aperto con la loro figlia. Qui Nicoletta apprenderà che i genitori sono a conoscenza della sua tresca con il padre naturale di Margherita.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente, Silvia ha accompagnato la figlia e la nipotina a trovare la zia Ernesta, la donna che avrebbe regalato la copertina alla neonata. Nel frattempo Luciano ha fatto un discorso a Cesare, approfittando della lontananza delle parenti. Marcello, invece, è riuscito ad ottenere una dilazione sull'affitto, promettendo ai padroni di casa di avere uno sconto su alcuni capi di abbigliamento del grande magazzino.

Si precisa che per assistere alle repliche dello sceneggiato, basterà collegarsi al sito di Rai Play, la piattaforma in streaming della tv di Stato.