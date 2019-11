I telespettatori spagnoli della telenovela Una vita negli episodi di questa settimana, hanno rivisto uno storico personaggio femminile tornare ad essere la donna spietata di un tempo. Si tratta di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), che nel capitolo numero 1.133 andato in onda nella penisola iberica mercoledì 6 novembre 2019, ha messo in mostra tutta la sua pazzia e malvagità. L’ex governante non appena Genoveva Salmeron (Clara Garrido) le ha detto chiaramente di non volerla più avere al suo servizio, ha reagito in un bruttissimo modo minacciandola con un coltello.

Fortunatamente a far desistere dal suo terribile intento la storica darklady, ci ha pensato Felipe Alvarez Hermoso. Purtroppo le anticipazioni dell’episodio in programma domani, dicono che Ursula dimostrerà di non essersi per niente rassegnata, visto che prenderà di mira la vedova del Bryce con un’arma da fuoco, nel momento in cui renderà pubblico il suo fidanzamento con l’avvocato.

Genoveva si riavvicina a Felipe, Ursula riceve istruzioni da Cayetana

Nelle puntate trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE fino al 7 novembre 2019, il pubblico ha avuto modo di rivedere nelle trame una delle darklady più odiate che ormai non fa parte del cast della soap.

In particolare Ursula per via della sua instabilità mentale ha fatto i conti con delle visioni non affatto piacevoli, dato che più di una volta si è ritrovata faccia a faccia con la defunta Cayetana Sotelo Ruz. A far perdere il senno della ragione alla Dicenta è stata la sua nuova alleata Genoveva, per essersi riavvicinata a Felipe anche senza il suo consenso. La Salmeron oltre a deludere Ursula ha deciso di cacciarla dalla sua vita in modo definitivo per non averla più tra i piedi, licenziandola.

La decisione della vedova del Bryce ha peggiorato la situazione, dato che l’ex governante ha fatto capire a tutti gli abitanti di essere precipitata nella pazzia totale. A far alterare ancora di più Ursula, è stata la ricomparsa della defunta Cayetana anche durante il sonno: quest’ultima con le vesti di spettro addirittura ha dato alla sua acerrima rivale delle istruzioni per portare al termine la sua vendetta contro i suoi nemici nel migliore dei modi. Intanto le pessime condizioni di salute della madre di Blanca, hanno destato parecchia preoccupazione a Fabiana e Agustina.

L’Alvarez Hermoso salva la sua amata, la Salmeron in pericolo

In seguito, precisamente quando Genoveva si è detta pronta a cacciare dalla sua abitazione Ursula, si è scatenata una violenta lite tra le due. Quest’ultima durante la colluttazione ha tentato di porre fine all’esistenza della sua nuova rivale con un oggetto appuntito. A fermare l’ex istruttrice è stato l’intervento provvidenziale dell’Alvarez Hermoso, che ha fatto in tempo a separare le due donne.

A questo punto l’avvocato e la Salmeron hanno deciso di annunciare pubblicamente il loro fidanzamento. Gli spoiler della puntata iberica di domani, cioè di venerdì 8 novembre 2019, rivelano che Genoveva dovrà continuare a guardarsi le spalle da Ursula. Proprio quando la vedova del Bryce e Felipe vivranno la loro storia d’amore alla luce del sole, la Dicenta dimostrerà ancora una volta di essere fuori di sé.

L’ex governante punterà un’arma da fuoco contro la Salmeron, e a quanto pare darà l’impressione di non farsi nessun problema a farla fuori una volta per tutte.