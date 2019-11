Le anticipazioni dell'ultima puntata di Un passo dal cielo rivelano dei grandi colpi di scena. La serie arrivata alla sua quinta stagione sta per salutare i fan, in attesa già di un prosieguo. Intanto, grazie agli spoiler possiamo svelare cosa accadrà nella decima puntata in onda su Rai 2 il 14 novembre.

Nell'ultimo episodio Francesco prenderà finalmente una decisione su Emma e Elena. Valeria, invece, creerà non pochi problemi a Vincenzo ed Eva, mettendosi in mezzo alla loro storia .

Anticipazioni: la difficile scelta di Neri

Manca davvero pochissimo per il gran finale di Un passo dal cielo 5. La serie televisiva andrà in onda con il suo ultimo episodio il prossimo giovedì 14 novembre su Rai Due. Le anticipazioni rivelano che Francesco si troverà di fronte ad un bivio. L'uomo dovrà prendere una decisione importante riguardo del suo rapporto con Emma ed Elena. Nel dettaglio, il comandante sarà costretto a fare luce nei suoi sentimenti e scegliere se portare avanti la storia con la Giorgi o iniziare una nuova relazione con la Salvi.

Intanto, Francesco e Vincenzo che sono volati in Germania, scoprono altri dettagli sull'omicidio che ha interessato il loro amico. Nel dettaglio, Neri e Nappi saranno molto vicini alla verità e di conseguenza avranno le prove giuste per scarcerare Albert.

Valeria tra Vincenzo e Eva, Francesco ha forti dubbi sulla Giorgi

Nell'ultimo episodio di Un Passo dal cielo 5, intitolato 'il figlio', Vincenzo e Francesco continueranno nelle indagini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Le anticipazioni rivelano che ciò che hanno scoperto i due amici nella cittadina tedesca avrà delle forti ripercussioni su tutti i personaggi della serie. I due uomini, inoltre, nutriranno dei forti dubbi sulle loro relazioni. Se da un lato il padre di Carmela proverà a fare pace con Eva, Francesco dovrà capire se la Giorgi è davvero importante nella sua vita. Un altro colpo di scena riguarderà Valeria che non riuscirà a staccarsi dalla bambina e anche da suo padre.

I fan sperano di vedere la sesta stagione, le repliche in streaming

Nell'attesa di vedere l'ultimo episodio di Un Passo dal cielo i fan attendono con ansia già una sesta stagione. La serie targata Rai ha conquistato una media di quattro milioni di telespettatori ad episodio e visti gli ascolti potrebbe esserci un seguito. Per ora, purtroppo non ci sono certezze da parte della rete di Stato e gli appassionati potrebbero anche non rivedere i propri beniamini.

Coloro che non hanno potuto vedere le puntate precedenti di Un Passo dal cielo 5 possono tranquillamente rivederle in diretta streaming. La Rai per i propri utenti ha messo a disposizione RaiPlay che consente di rivedere sia film che le fiction dove e quando si vuole.