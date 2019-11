Il Paradiso delle Signore continua il suo straordinario successo in tv. La trama della 17^ puntata, in onda martedì 5 novembre dopo Vieni da Me, rivela che Angela Barbieri si metterà in guai grossi. La sorella di Marcello, infatti, deciderà di allearsi con Umberto Guarnieri ed Adelaide di Sant' Erasmo per racimolare dei soldi per pagare l'affitto. Cesare, invece, scoprirà la tresca tra Nicoletta e Riccardo.

Il Paradiso delle Signore, 17^ puntata: il piano di Umberto e Adelaide

Inizia una nuova settimana ricca di novità per gli amanti della soap opera ambientata a Milano all'inizio degli anni '60. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la 17^ puntata in onda martedì 5 novembre su Rai 1, si soffermano sul piano diabolico di Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina). In particolare, il Guarnieri e la Contessa di Sant'Erasmo decideranno di depredare le Brancia di Montalto, tornate da poco a Milano.

Riccardo chiede aiuto a Cosimo

Nel frattempo, Cesare dimostrerà di non avere più pazienza con la moglie. Diamante, infatti, entrerà in possesso delle prove della relazione extraconiugale di sua moglie con Riccardo, tanto da non essere più disposto a farsi prendere in giro. D'altro canto, il fratello di Marta ideerà un piano per tentare di annullare le nozze tra il rivale e la Cattaneo. Per questo motivo chiederà a Cosimo di intercedere con l'Arcivescovo che lavorava alla Sacra Rota.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Agnese e Gabriella (Ilaria Rossi), invece, si getteranno a capofitto nella realizzazione di nuovi bozzetti per la creazione del campionario del market Paradiso.

Angela aiuta la Contessa di Sant' Erasmo e il Guarnieri

Nel corso della 17^ puntata de Il Paradiso delle Signore, vedremo Vittorio scegliere Elsa come regista del video promozionale. Poco dopo, Marta farà la sua conoscenza mentre Angela (Alessia Debandi) convincerà Marcello a non mettersi nuovamente nei guai per pagare l'affitto di casa visto che la padrona ha dato l'ultimatum.

Gli spoiler indicano che la Barbieri deciderà di compiere un passo azzardato per risollevare la crisi finanziaria in cui versa la famiglia. La donna, infatti, deciderà di aiutare la Contessa di Sant' Erasmo e Umberto ad entrare in possesso dell'eredità dei Brancia di Montalto. Nel dettaglio, la sorella di Marcello dovrà distogliere il contabile dal suo lavoro. L'obbiettivo di Adelaide e del Guarnieri, infatti, sarà quello di allontanare l'uomo da Ludovica e Flavia.

Ma ecco che Angela sarà vittima di un furto. I telespettatori di Rai 1 scopriranno che si tratta di un vecchio amico del fratello, intenzionato a vendicarsi di un debito mai riscosso. Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo si ricorda che la soap opera va in onda da lunedì a venerdì su Rai 1.