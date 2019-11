L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore prosegue con grande successo su Rai 1 e possiamo anticiparvi che, nel corso delle prossime puntate in onda durante il mese di novembre, avremo modo di vedere nuovi entusiasmanti colpi di scena che renderanno le trame ancora più avvincenti. Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni ufficiali rivelano che la bella Marta scoprirà di essere in dolce attesa del suo bambino, mentre Nicoletta uscirà di scena abbandonando così la soap opera in maniera definitiva.

Il Paradiso delle signore, spoiler: Marta e Vittorio diventano genitori

Le anticipazioni sulle prossime puntate di novembre de Il Paradiso delle signore rivelano che, per Marta e Vittorio, arriverà una lieta notizia. I due, che da poco hanno coronato il loro sogno d'amore diventando ufficialmente marito e moglie, scopriranno di essere in dolce attesa del loro primo figlio. Ebbene sì: Marta è incinta e ben presto darà a Vittorio il suo primo bebè.

Una notizia che ovviamente renderà la coppia come la più felice al mondo.

Ma questo non sarà l'unico colpo di scena che avremo modo di vedere nel corso delle prossime puntate de 'Il Paradiso delle signore 4' in onda su Rai 1. Gli spoiler ufficiali della soap opera, infatti, rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguardano anche il personaggio di Nicoletta.

Quest'ultima, infatti, prenderà una decisione importante ma al tempo stesso drastica che riguarderà la sua vita sentimentale e privata.

Nel dettaglio, infatti, vedremo che Nicoletta deciderà di seguire suo marito Cesare nei suoi impegni di lavoro e proprio questa scelta la porterà a dire addio definitivamente alla città di Milano.

Quella di Nicoletta sarà una vera e propria uscita di scena, così come ha confermato la stessa attrice sui suoi canali social, dove ha ammesso di aver detto un 'addio' alla soap opera e di non sapere se ci sarà modo di rivederla in futuro.

Nicoletta lascia Milano e parte con Cesare: Riccardo dispiaciuto

L'addio di Nicoletta, ovviamente, non potrà passare inosservato. Le anticipazioni ufficiali sulla soap opera fino al 18 novembre rivelano che il primo a soffrirne sarà Riccardo, il quale non si darà pace per questa scelta della donna che, di punto in bianco, ha deciso di cambiare la sua vita. Tuttavia Riccardo potrà contare sul sostegno di Angela, la nuova cameriera del Circolo che gli starà molto vicino in questo delicato momento della sua vita.

Angela troverà una lettera che Riccardo aveva scritto per Nicoletta e non saprà se ridargliela indietro oppure no. Sta di fatto che tra i due, fin dal primo momento, scatterà un buon feeling che sembra promettere bene per il futuro.