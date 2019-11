Sorprendenti novità accadranno ad Il Paradiso delle Signore, la soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi. Nel 16^ appuntamento, trasmesso lunedì 4 novembre su Rai Uno, Marta Guarnieri affronterà il fratello Riccardo dopo aver scoperto la sua relazione clandestina con Nicoletta Cattaneo.

Il Paradiso delle Signore, puntata 4 novembre: Cesare sospetta di Nicoletta

Si prospetta un inizio novembre ricco di novità per gli amanti dello sceneggiato della tv di Stato, tornato ad inizio ottobre con la quarta seguitissima stagione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la sedicesima puntata trasmessa lunedì 4 novembre dalle ore 15:40 su Rai Uno, si soffermano sul triangolo amoroso che sta infiammando il grande magazzino milanese. Stiamo parlando di Nicoletta, Cesare e Riccardo. Scendendo nel dettaglio, Diamante sospetterà che la sua moglie abbia un altro interesse, visto che è molto fredda nei suoi confronti.

I presentimenti del dottore non saranno sbagliati. La Cattaneo, infatti, continuerà a vedere di nascosto il fratello di Marta, nonostante sia assalita dai rimorsi di coscienza.

Marta e Vittorio vedono la Cattaneo e Riccardo insieme

Nel corso della 16^ puntata, Marta e Vittorio rimarranno sconvolti da un gesto compiuto da Riccardo. In particolare, i coniugi Conti scopriranno che il Guarnieri e Nicoletta hanno intrapreso una relazione clandestina.

Una volta tornati a casa, la coppia ripenserà alla scena che hanno appena assistito. Intanto lo strano comportamento della Cattaneo non passerà inosservato. Luciano e Silvia, infatti, si confronteranno per capire quale problema affligge la loro congiunta. Le Veneri del Paradiso, invece, esulteranno dalla contentezza dopo aver scoperto che il direttore vuole realizzare un filmato per pubblicare il grande magazzino. Inoltre apprenderanno di essere proprio loro le protagoniste di esso.

La Guarnieri affronta il fratello

Allo stesso tempo, Adelaide e Umberto (Roberto Farnesi) cercheranno di mettere appunto il loro piano per allontanare Ludovica Brancia di Montalto da Gualtiero Mairan. La Guarnieri, intanto, deciderà di parlare apertamente con il fratello. Infatti lo informerà di averlo sorpreso baciare appassionatamente la Cattaneo. Cesare, invece, comincerà a dubitare sempre di più della consorte.

Delle perplessità che saranno condivise con i suoceri. Nel frattempo, Angela avrà dei problemi con la proprietaria della sua abitazione. Proprio quest'ultima pretenderà il pagamento dell'affitto. In questo frangente, la giovane Barbieri dimostrerà di essere in ansia per recuperare la somma necessaria per far fronte al debito mentre sarà tormentata da un personaggio del suo passato.