Continua a stupire la famosa serie tv Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì in prima visione assoluta. Negli episodi che i telespettatori vedranno la prossima settimana dal 18 al 22 novembre, si scoprirà finalmente qual è la causa del malessere improvviso di Marta Guarnieri (Gloria Raulescu). Quest’ultima e il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che per poter stare insieme hanno dovuto affrontare numerosi ostacoli, faranno un lieto annuncio. I novelli sposi faranno sapere ai loro familiari e a tutti i dipendenti del grande magazzino di aspettare un figlio.

Cosimo conforta Riccardo, Marta e Vittorio diventeranno genitori

Le anticipazioni delle puntate dalla 26 alla 30, che verranno trasmesse da lunedì 18 novembre 2019 a venerdì 22 novembre 2019, svelano che Adelaide si preoccuperà per il nipote Riccardo quando verrà a sapere che non ha passato la notte a casa. Cosimo tranquillizzerà la contessa di Sant’Erasmo, facendole sapere che il fratello di Marta si trova al circolo.

Purtroppo il giovane Guarnieri completamente fuori di sé per aver bevuto qualche bicchiere di troppo, sfogherà la sua rabbia contro Angela. Intanto, Luciano farà il possibile per confortare la moglie Silvia, triste per la partenza di loro figlia Nicoletta. A risollevare l’umore della signora Cattaneo sarà una lettera da parte del figlio Federico: quest’ultimo prometterà ai genitori di tornare in licenza durante le vacanze di Natale.

Nel contempo al paradiso prenderanno il via i casting per la nuova venere. Maria su invito di Agnese, farà il provino per prendere il posto di Nicoletta. La mancanza di quest’ultima intanto si farà sentire al grande magazzino, ma soprattutto a soffrire di più sarà Riccardo, che in preda allo sconforto arriverà a compiere un drastico gesto. Il giovane Guarnieri dopo aver tentato di contattare la sua amata, si recherà a casa di Vittorio e Marta.

In seguito, Armando cercherà di convincere Rocco a studiare, mentre al paradiso ci saranno due candidate pronte a sostituire Nicoletta: le due donne in questione saranno Maria e Patrizia Vega.

Cosimo tenterà di far sentire il suo supporto a Riccardo, organizzando un pranzo al circolo: quest’ultimo in tale circostanza chiederà scusa ad Angela per essersi rivolto male a lei il giorno precedente. Il figlio di Umberto si accorgerà che la giovane Barbieri si è preoccupato per lui.

Nel corso della sera, una cena a lume di candela tra Marta e Vittorio verrà interrotta dall'arrivo di Riccardo, che pretenderà di sapere dalla sorella se diventerà zio. Il cognato del Conti sempre più affranto per aver perso la sua dolce metà, trascorrerà alcuni giorni in solitaria, precisamente alla villa di famiglia di Rapallo. Adelaide e Umberto continueranno a portare avanti il loro piano, per potersi impossessare del patrimonio delle Brancia Di Montalto.

Ludovica sarà convinta che l’assenza di Nicoletta sia per lei un’opportunità per poter tornare tra le braccia di Riccardo. Marta e Vittorio dopo aver fatto sapere ad Adelaide e Umberto che diventeranno genitori, annunceranno la lieta notizia anche al paradiso. Per casualità Agnese e Armando ceneranno a casa Cattaneo, e in tale circostanza approfondiranno la loro conoscenza.

Agnese e Armando sempre più vicini, Angela trova una lettera per Nicoletta

Per i coniugi Conti la nuova giornata comincerà bene sin dal risveglio, invece Rocco e Salvatore dopo aver sospettato che Armando potrebbe aver puntato gli occhi su Agnese, la riempiranno di domande. Angela durante le ore di lavoro entrerà in possesso di una missiva scritta da Riccardo, il giorno in cui avrebbe dovuto abbandonare Milano con Nicoletta. Vittorio deciderà di far proiettare il carosello per la nuova collezione di abiti realizzati da Gabriella direttamente al paradiso. Maria delusa per non essere diventata una venere del paradiso, cercherà di farsi confortare da Rocco, Agnese, e Armando. Intanto quest’ultimo e la signora Amato si avvicineranno ulteriormente. Angela non saprà se consegnare a Nicoletta la lettera di Riccardo, invece Vittorio farà una scoperta sulla nuova venere Patrizia. Marcello mentre si troverà in caffetteria, si accorgerà che è arrivata una chiamata telefonica da parte di Federico per la fidanzata Roberta. A questo punto il giovane Barbieri coglierà l’occasione al volo per fare due chiacchiere con il giovane Cattaneo, in quanto suo rivale in amore. Dopo tanta attesa, nel magazzino più lussuoso del capoluogo lombardo verrà montato lo schermo in cui verrà proiettato il carosello. Riccardo non sembrerà per niente entusiasta quando vedrà il video promozionale del paradiso, girato a casa dei Cattaneo e con protagonisti Nicoletta, Cesare e la piccola Margherita. Purtroppo a causa della sua continua sofferenza il giovane Guarnieri si renderà protagonista di un gesto, che coinvolgerà anche Angela.