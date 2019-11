Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui domani 12 novembre andrà in onda una nuova puntata dedicata al trono over che si preannuncia particolarmente scoppiettante. Le anticipazioni riguardanti quello che vedremo in onda domani pomeriggio in tv, rivelano che verrà dato ancora una volta ampio spazio alle vicende che riguardano la love story tra Ida e Riccardo, i quali continuano ad essere in piena crisi.

A queste discussioni interverrà anche Armando che prima discuterà animatamente con Riccardo e poi anche con Gianni Sperti.

Gli spoiler su Uomini e donne del 29 novembre: Ida e Riccardo ancora in crisi e si intromette Armando

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne che vedremo in onda martedì 12 novembre su Canale 5 rivelano che per Ida e Riccardo la situazione continua ad essere particolarmente complicata e in studio tra i due non mancheranno i nuovi momenti di tensione e di dibattito.

Possiamo anticiparvi, infatti, che Riccardo sembrerà abbastanza stufo del comportamento e del modo di fare di Ida, al punto da dire che sembra un'altra persona. 'Adesso basta', sbotterà ad un certo punto il cavaliere del trono over, il quale toglierà la parola alla sua fidanzata, sostenendo che questo sia l'unico modo per parlare e raccontare la verità.

Il colpo di scena della puntata di U&D over di domani, però, arriverà quando a questa discussione tra i due fidanzati prenderà parte anche Armando, il cavaliere che è stato scaricato dalla Platano dopo il ritorno di fiamma con Riccardo.

Prima ci sarà un duro scontro verbale con la stessa Ida, dopodiché vedremo che Armando sarà anche al centro di un'infuocata discussione con Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti del programma di Maria De Filippi, infatti, metteranno 'alla berlina' l'atteggiamento e il modo di fare di Armando in questa situazione.

Gennaro frena già Valentina: 'Stai correndo troppo'

Non mancherà il momento di scontro anche con lo stesso Riccardo, il quale sostiene che in questo modo non stanno facendo altro che dedicare 15 minuti di popolarità ad Armando, che a sua volta cercherà di replicare agli attacchi e alle accuse che gli vengono mosse.

E poi ancora le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 12 novembre rivelano che si parlerà anche delle novità che riguardano la coppia composta da Gennaro e Valentina. Lui in studio cercherà di arginare un po' questa conoscenza, ritenendo che Valentina stia correndo forse un po' troppo. 'Ma chi sta correndo?' ribatte la dama che sembra non gradire questa presa di posizione del cavaliere.