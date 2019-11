Il Segreto di Puente Viejo assicura anticipazioni puntate spagnole incredibili. Francisca Montenegro scompare nel nulla, mentre Matias e Marcela sono sempre più distanti. Tutto sembra cambiare radicalmente nel piccolo borgo iberico, ribaltando i già precari equilibri. Di seguito, gli ultimi spoiler della fascinosa soap opera capolavoro di Aurora Guerra.

Ultime anticipazioni Il Segreto: Matias e Alicia destabilizzano Marcela

Stando alle ultime anticipazioni ufficiali de Il Segreto, rilasciate da Vemos Tv, si evince che Adolfo avrà modo di parlare con Marta.

L'uomo dirà di non essere affatto interessato al bacio che c'è stato tra loro, non nascondendo un certo risentimento. Nel mentre, Rosa ascolterà l'animata conversazione di nascosto, ipotizzando che sia sorella possa nascondere qualcosa.

Ci sarà anche un confronto tra Ignacio e Urrutia in merito alla gestione della fabbrica. Affari importanti devono essere espletati prima di tornare a Bilbao. Nel frattempo Francisca, chiusa nel padiglione ormai da tempo, medita sul suo futuro.

La matrona penserà che ci sia una sola soluzione possibile, di che cosa si tratta? La Montenegro, per non destare sospetti, non ne parlerà con nessuno, chiudendosi in un religioso silenzio.

Matias ormai è lontano anni luce da Marcela che, invece, persiste nel voler riconquistare il suo uomo. Dolores, intromettendosi come al solito, vorrà sapere da Enacarnacion il reale motivo per il quale Matias e Alicia sono così vicini.

La stessa Marcela cercherà di capire che cosa stia succedendo nel suo matrimonio ormai finito ma finirà solo con l'innescare nell'animo del marito un penoso astio. Come se non bastasse, Matias pare invischiato in strani affari. Come dicono le anticipazioni spagnole Il Segreto infatti, il giovane uomo nasconde delle armi, ancora non si sa per quale motivo.

Francisca scompare nel nulla nelle puntate spagnole Il Segreto

Nelle nuove puntate della soap trasmesse in Spagna, terrà banco anche la complicata storyline che coinvolge Adolfo, tradito da Marta.

L'uomo finirà per mettersi su una cattiva strada, frequentando ambigui locali a Timbas. Sarà suo fratello, con una proverbiale lavata di testa, a farlo rinsavire. O almeno questo è quello che crederà di aver fatto. Adolfo, incurante del pericolo, persevererà nel buttare molti soldi nel gioco.

Le anticipazioni spagnole Il Segreto continuano con Francisca che, chiusa da tempo nel padiglione, inizierà ad avere uno strano comportamento.

Ad accorgersi di ciò sarà Antonita che, preoccupata, correrà ad informare il Marchese. Pare che la Montenegro non sia in sé. Da diversi giorni, la Montenegro ha preso l'abitudine di commissionare dei mazzi di fiori, senza tuttavia rivelare il destinatario. Tornata a casa. Antonita scoprirà che Francisca Montenegro è scomparsa nel nulla.