Le anticipazioni di Una vita delle puntate dal 4 al 10 novembre su Canale 5 si concentrano su Telmo e Lucia. Negli episodi della soap opera andati in onda sabato 3, Telmo ha rapito la Alvarado per metterla al corrente delle vere intenzioni di Samuel. La poverina, in lacrime, si è arresa all'evidenza. Servante, tra la vita e la morte, ha dettato una lettera per la sua Paciencia. Ad Acacias, tutti i vicini sono in subbuglio per la scomparsa improvvisa di Lucia.

Ciò che accadrà di lì a poco desterà scandalo. Lucia verrà infatti trovata intontita e con qualche straccio addosso accanto a Padre Telmo, che verrà accusato di aver approfittato di lei. A complicare le cose ci penserà Samuel, presentando alla Alvarado Alicia, una remissiva ragazza che affermerà di essere un'altra vittima delle attenzioni particolari del prete. Cosa accadrà?

Anticipazioni settimanali Una Vita dal 4 al 10 novembre

Stando alle anticipazioni di Una Vita della puntata in programma su Canale 5 lunedì 4 ottobre, Telmo si decide a confessare il suo amore a Lucia.

Liberto, scoperto che Higinio non è un vero medico, informa immediatamente Felipe. Tutta Acacias è in pericolo e occorre agire in fretta. Martedì 5 novembre, Samuel vuole sapere a tutti i costi dove si trova Telmo, certo che con lui ci sia anche Lucia. Per arrivare alla verità, arriverà a ricattare il priore. Maria, spinta dalla troppa voglia di mettere le mani sull'eredità degli Hidago, finisce per commettere un passo falso.

Puntata serale Una Vita di mercoledì 5 novembre su Rete 4

Mercoledì 5 novembre su Rete 4 alle 21:20 appuntamento con il serale di Una Vita. Casilda è pronta a partire con la sua sedicente madre, inconsapevole che si tratti di un inganno. Nel frattempo, Maria ed Higinio ultimano i preparativi per la loro fuga con i soldi. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Lucia viene trovata mezza svestita e imbambolata accanto a Telmo.

Subito si penserà che tra i due si sia stato qualcosa di peccaminoso. Il prete viene subito interrogato da Espineira, negando però di aver approfittato della giovinetta. Il priore non gli crederà e gli prospetterà il deferimento. Lucia, mentre è in compagnia di Felipe e Celia, sviene improvvisamente... sarà rimasta incinta?

Higinio finisce per distruggere il piano organizzato con Maria. Colto dall'ira, aggredisce Casilda dicendole che Maria non è sua madre e che il loro unico scopo era quello di depredarla.

Sconvolta, la poverina si rifugerà nelle braccia di Rosina, che la riprenderà al suo servizio. Dopo tanta fatica, lo spettacolo di Leonor va in scena e viene dedicato al malconcio Servante.

Samuel inganna Lucia mentre Telmo è nei guai

Nella puntata di mercoledì 6 novembre, Samuel con le sue abili doti oratorie riesce a portare Lucia nuovamente dalla sua parte. Intanto il priore ordina a Telmo di lasciare la parrocchia per evitare guai.

Il prete però non ne vorrà sapere, deciso a dimostrare la sua innocenza. Nell'episodio successivo, Espineira chiede a Lucia di testimoniare contro Telmo. Peccato che lei non si ricordi nulla di quella maledetta notte. Ecco che interviene il perfido Samuel, che presenta alla sua preda Alicia, una ragazza che dirà di essere un'altra vittima della lussuria di Telmo. Le anticipazioni di Una Vita degli episodi di domenica 10 novembre raccontano che ad Acacias arriverà un altro personaggio, il giovanissimo Raul. Chi sarà? Alla fine. Telmo viene condannato a lasciare per sempre il quartierino e partire in missione. Samuel si fregherà le mani, certo di avere in pugno Lucia.