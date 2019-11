Le anticipazioni di Una vita, in onda prossimamente su Canale 5, si soffermano sulla rivalità che sta infiammando l'Italia. Stiamo parlando di Telmo Martinez e Samuel Alday, i quali daranno inizio ad un vero e proprio scontro per l'amore di Lucia Alvarado. Nel dettaglio, il sacerdote farà ritorno ad Acacias 38 per smascherare il fratello di Diego e salvare la cugina di Celia prima che sia troppo tardi.

Una Vita: Telmo allontanato da Acacias 38 dopo l'accusa di abuso

La rivalità tra Samuel e Telmo raggiungerà altissimi livelli nel corso delle prossime puntate italiane dello sceneggiato. Gli spoiler di Una Vita in onda a novembre su Canale 5, rivelano che tutto avrà inizio quando il fratello di Diego accuserà il sacerdote di aver abusato di Lucia. Proprio quest'ultima, infatti, verrà ritrovata senza vestiti insieme a Martinez in un capanno abbandonato.

L'Alday, a questo punto, approfitterà della delicata situazione per mettere nei guai il prete. Per questo motivo, il giovane farà arrivare ad Acacias 38 Alicia Villanueva.

Qui la nuova arrivata confesserà di aver subito delle violenze da parte di Telmo tantissimi anni fa. Inoltre, racconterà che si era approfittata di lei, quando aveva già indossato l'abito talare. Peccato che sia tutto un piano organizzato da Samuel per raggiungere il suo scopo.

Infatti, grazie a questo espediente, l'Alvarado testimonierà contro il sacerdote, sebbene poi si senta terribilmente in colpa nei suoi confronti. Nonostante questo, la figura religiosa sarà allontanata dal quartiere.

Martinez torna ad Acacias 38 per dividere Samuel e Lucia

Stando alle trame di Una Vita, si evince che Martinez non si darà per vinto, tanto da convincere Espineira a farlo ritornare al suo posto.

Telmo, infatti, prometterà al priore di far innamorare Lucia in modo da creare uno scandalo. In questo modo la cugina di Celia rinuncerebbe alla sua cospicua eredità in favore della chiesa. In realtà, il sacerdote vuole tornare ad Acacias 38 per dividere Samuel e la cugina di Celia. Dall'altro canto, l'Alday prenderà assai male la sua intromissione, tanto da perdere il lume della ragione. Infatti tirerà un pugno in faccia al rivale, che però dimostrerà di avere i nervi ben saldi, tanto da non rispondere alla sua provocazione.

I coniugi Alvarez Hermoso indagano su Alicia

Se la tensione tra il Martinez e l'Alday raggiungerà altissimi livelli nel corso delle prossime puntate, i coniugi Alvarez Hermoso inizieranno ad avere qualche dubbio su Alicia, in quanto capiranno che non si intende d'arte. Quale sarà Il Segreto della nuova arrivata? In attesa di scoprirlo, si ricorda che le repliche dello sceneggiato sono visibili in streaming su Mediaset Play.