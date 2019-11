Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata in onda martedì 12 novembre su Canale 5, rivelano che Matias Castaneda sarà operato d'urgenza all'occhio dopo il sopraggiungere di una pericolosa infezione. Severo, invece, sarà sempre più preoccupato per la deposizione di un testimone oculare dell'attentato. Infine, Prudencio Ortega troverà l'amore con Lola Mendana dopo l'addio di Julieta.

Il Segreto, puntata 12 novembre: Prudencio ama Lola

Le vicende ambientate a Puente Viejo continuano ad appassionare i telespettatori italiani. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la puntata trasmessa martedì 12 novembre 2019 dalle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano su Prudencio, rimasto solo dopo la partenza di Julieta (Claudia Galan) e Saul (Ruben Bernal) per l'Italia. Nel dettaglio, l'Ortega capirà di essersi preso una cotta per Lola, la sua nuova impiegata.

Più tardi, Francisca (Maria Bouzas) si recherà all'enoteca dove farà la conoscenza della Mendana. Una volta lasciato il negozio, quest'ultima chiederà al suo datore di lavoro informazioni sulla Montenegro.

Severo nei guai

Il sergente Cifuentes, invece, rivelerà che un testimone conosce il nome di chi ha messo l'ordigno esplosivo alla Casona. Severo (Chico Garcia), a questo punto, sarà molto preoccupato in quanto aveva commissionato la bomba per far saltare in aria il silo, contenete il riso nascosto dalla Montenegro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Dall'altro canto, quest'ultima sarà sempre più assetata di vendetta, tanto da voler vendicarsi del responsabile della morte di Maria Elena e dell'invalidità della figlioccia.

Il dottor Zabaleta salva la vita di Matias

Le anticipazioni de Il Segreto in onda domani 12 novembre su Canale 5, indicano che si vivranno ore di apprensione per la salute di Matias. Il dottor Zabaleta riuscirà grazie alla sua abilità a salvare l'occhio e la vita al giovane, in pericolo per il propagarsi della grave infezione.

Il Castaneda supererà brillantemente l'operazione. Infatti, al suo risveglio scoprirà che il medico gli ha salvato la vista e la vita. Poco dopo, il giovane verrà dimesso, tanto da poter tornare alla locanda, accolto a braccia aperte da Marcela e la figlia. Infine, il figlio di Emilia (Sandra Cervera) si recherà a trovare la sorella, la quale dimostrerà di essere distrutta dalla disgrazia che le è capitata.

Come evolverà la story-line? In attesa di nuovi sviluppi, si ricorda che la soap opera di Aurora Guerra è trasmessa da lunedì a venerdì su Canale 5, mentre l'appuntamento di sabato è stato sospeso è causa del ritorno della nuova edizione di "Amici", il talent condotto da Maria De Filippi.