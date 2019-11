Una vita, la soap ambientata ad Acacias, continua ad appassionare i telespettatori. Stando alle anticipazioni dal 25 novembre al 1 dicembre relative alle puntate su Canale 5, Alicia chiede a Telmo un'ultima notte con lei. In cambio gli consegnerà Samuel. Felipe e Celia però non molleranno il colpo e continueranno a tenere sotto stretta osservazione la forestiera che, evidentemente, nasconde qualcosa.

Venancio ha in mente un piano per incastrare Susana e Rosina. Raul invece, inesperto e in cerca di rivalsa, finirà per mettersi nei guai legandosi alle persone sbagliate. Di seguito gli spoiler delle prossime puntate.

Ultime anticipazioni di Una Vita: le minacce di Samuel

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda dal 25 novembre all'1 dicembre 2019, Telmo avrà a che fare con la cattiveria di Samuel.

Il religioso, inaspettatamente, riceverà una visita da parte del suo rivale in amore. Il perfido gioielliere lo minaccerà di morte se non lascerà in pace Lucia. L'Alday, proseguendo con il suo piano volto a conquistare la fiducia della ricca Alvarado, avrà la brillante idea di esporre i suoi lavori di restauro. Nel frattempo, Felipe smaschererà Alicia, la donna che ha sostenuto di avere ricevuto violenze da parte di Padre Telmo.

Alicia, messa con le spalle al muro, verrà invitata a lasciare al più presto il quartierino. Venancio inizia ad organizzare un piano finalizzato a mettere nei guai Rosina e Susana, che cosa avrà in mente?

La proposta di Alicia nelle prossime puntate di Una Vita

Come si evince dalle ultime anticipazioni di Una Vita, Alicia si reca da Telmo. Prima di lasciare Acacias, desidera passare un'ultima notte con lui.

In cambio, gli confesserà tutti gli inganni di Samuel. Benché la proposta sia allettante, il religioso la rifiuterà senza battere ciglio. Saumel, intanto, non si arrenderà e raggiungerà Lucia, con la scusa di complimentarsi per l'ottimo lavoro di restauro effettuato sui preziosi quadri. Telmo, furibondo, non potrà fare altro che soffrire in silenzio, non capacitandosi del fatto che la Alvarado non abbia ancora aperto gli occhi sul suo pretendente.

Successivamente, Felipe confiderà i suoi dubbi in merito ad Alicia alla moglie Celia. Telmo, nonostante sia in una posizione difficile, ha un asso nella manica per incastrare Samuel. Il religioso avrà intenzione di dire che i quadri restaurati e messi in mostra dall'Alday sono in realtà dei falsi, così da rovinare la sua reputazione agli occhi di tutta Acacias. Infine, le anticipazioni settimanali di Una Vita si chiudono con Raul che, appena arrivato ad Acacias, si metterà subito nei guai dando fiducia a persone sbagliate.