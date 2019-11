È un siparietto tutto da ridere quello che è andato in scena oggi, 11 novembre, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: la settimana di Uomini e donne, infatti, è cominciata con le belle novità che riguardano la vita sentimentale della dama del Trono Over. Quando ha rivisto in studio Juan Luis, la torinese sembra non aver capito più nulla: tra risate e tremore, la protagonista del dating-show è stata soccorsa da un dottore.

Gemma già innamorata di Juan Luis: 'Un colpo di fulmine'

È passata soltanto una settimana da quando Maria De Filippi ha presentato a Gemma Galgani un nuovo corteggiatore: il 57enne Juan Luis. La puntata odierna del Trono Over, dunque, si è aperta con il racconto della dama degli sviluppi che ha avuto questa conoscenza dopo la scorsa registrazione: i due sono stati a cena insieme a Roma e poi si sono sentiti al telefono, arrivando a parlarsi anche per 4 ore di seguito.

La protagonista di Uomini e Donne si è detta entusiasta del cavaliere che sta frequentando, e soprattutto impaziente di rivederlo (la notte precedente alla puntata la torinese ha mandato molti messaggi notturni al suo spasimante).

Quando l'uomo ha fatto il suo ingresso in studio, Gemma sembrava essere entrata in "trance": il pubblico ha assistito attonito alle risate senza un reale motivo della donna, ma anche alle sue sfuriate di gelosia quando Tina ha provato ad avvicinarsi a Juan Luis.

Vedendo la Galgani parecchio agitata, la Cipollari ha chiesto al medico presente nel backstage di visitarla: è stata la stessa dama a confermare di aver avuto una "crisi emozionale" nel riabbracciare il signore per il quale ha perso la testa in soli 7 giorni.

Le novità su Gemma dall'ultima registrazione

La puntata di U&D dell'11 novembre è proseguita con la serenata che Juan Luis ha fatto alla Galgani davanti a tutti: nell'ascoltare il cavaliere intonare il brano "Balliamo", la torinese non è riuscita a trattenere le lacrime. L'idillio tra i due protagonisti del Trono Over, però, sembra aver incontrato già un primo ostacolo: le anticipazioni della registrazione che c'è stata sabato scorso a Cinecittà fanno sapere che Gemma ha avuto più di una delusione in puntata.

Oltre a vedere il suo adorato spasimante ballare due volte con Tina Cipollari e una con Barbara De Santi (entrambe sue storiche "rivali"), la dama ha pianto disperatamente quando Juan Luis l'ha rimproverata per errore. Il venezuelano pensava che la donna avesse interrotto la presentazione di una signora che era in studio per conoscerlo, perciò si è rivolto a lei con tono deciso, invitandola a tacere.

Dopo aver visto il cavaliere puntare il dito contro di lei ingiustamente, la Galgani ha abbandonato lo studio in lacrime, seguita a ruota da lui.