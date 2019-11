Gli spoiler delle prossime puntate italiane de Il Segreto si soffermano su Prudencio Ortega, il quale ha assunto un ruolo di primo piano dopo la partenza di Saul e Julieta all'interno della soap opera iberica. Il giovane, oltre ad iniziare una storia con Lola Mendana, apprenderà che Marchena, il suo ex impiegato, era una spia di Francisca Montenegro.

Il Segreto: Prudencio si innamora di Lola

Prudencio sarà al centro delle prossime puntate ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che il fratello di Ortega farà una scoperta sconcertante su Marchena, il suo ex impiegato. Il ragazzo, infatti, continuerà a ignorare che quest'ultimo sia un complice di Francisca (Maria Bouzas) in quanto troppo occupato a fare la corte a Lola. Alla fine l'Ortega finirà per innamorarsi della nuova arrivata.

In questo frangente, quest'ultima gli confesserà di essere stata tradita dal suo fidanzato poco prima di sposarsi.

Per questo motivo, la Mendana non avrà fiducia più di nessuno, tanto da rifiutare l'aiuto del pupillo della Montenegro. Ben presto, i due giovani cominceranno talmente a familiarizzare da scambiarsi un primo bacio. Se Prudencio (Jose Milan) crederà di iniziare una relazione stabile, Lola si dimostrerà molto titubante.

La Mendana lavora per Francisca

Stando alle trame de Il Segreto si apprende che i telespettatori di Canale 5 scopriranno che il cambiamento di comportamento della Mendana è dovuto al suo rapporto con Francisca.

In dettaglio, la giovane sarà obbligata dalla Montenegro ad avvicinarsi a Prudencio per spiare tutti i segreti del negozio. A tal proposito, la matrona sarà molto adirata nei confronti dell'Ortega in quanto aveva concesso a Severo una dilazione del prestito mentre lei lo voleva definitivamente mandare in rovina. Tuttavia, Lola continuerà nel suo diabolico piano, nonostante cominci a provare un sentimento nei confronti del fratello di Saul.

Inoltre si infilerà nel letto di quest'ultimo per spingerlo ad accettare di prestare dei soldi ad un cliente, ossia un complice della moglie di Raimundo (Ramon Ibarra). Fortunatamente, l'affare andrà a monte con grande felicità della Mendana.

L'Ortega scopre che Marchena è una spia della Montenegro

Con il passare delle puntate emergerà una verità sconvolgente su Marchena. L'Ortega, infatti, scoprirà che il suo ex impiegato aveva acquistato un camion nuovo di zecca per tornare a fare il suo antico lavoro.

L'uomo, a questo punto, si domanderà dove abbia trovato i soldi necessari per tale acquisto. Alla fine il fratello di Saul capirà che Marchena era un complice della Montenegro dando ascolto ai rumors dei compaesani. Quali conseguenze comporterà questa scoperta? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è trasmessa ogni giorno sulle reti Mediaset.