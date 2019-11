Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ha conquistato milioni di telespettatori. Gli spoiler della puntata in programma domenica 17 novembre, su Canale 5, rivelano che Raimundo Ulloa non appoggerà le intenzioni bellicose della moglie Francisca, contro Severo Santacruz. Gli abitanti di Puente Viejo, invece, organizzeranno una proiezione cinematografica per raccogliere soldi da donare a Elsa Laguna.

Il Segreto, puntata 17 novembre: Raimundo contro le intenzioni bellicose di Francisca

Nuovi avvenimenti caratterizzeranno le vicende ambientate nel piccolo borgo di Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardante la puntata che verrà trasmessa domenica 17 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano su Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. Scendendo nel dettaglio, la matrona chiederà il parere di Raimundo (Ramon Ibarra) sulla vendetta organizzata nei confronti di Severo.

La madre di Tristan (Alex Gadea), infatti, è convinta che il Santacruz sia dietro l'attentato che ha provocato una strage alle nozze di Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena Casado De Brey. L'Ulloa, d'indole più riflessiva, cercherà di fermare i propositi della moglie, almeno finché non verrà dimostrata la colpevolezza del fratello di Sol (Adriana Torrebejano).

Dall'altro canto quest'ultimo temerà di essere incastrato, infatti non crederà che l'ordigno esploso durante le nozze sia quello che aveva commissionato lui per far saltare in aria il silo contenente il riso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A tal proposito, Severo (Chico Garcia) si professerà innocente davanti alla moglie e ai suoi più stretti famigliari. Tuttavia Francisca sarà determinata a vendicare l'infermità di Maria (Loreto Mauleon) e sbarazzarsi per sempre del suo nemico.

Puente Viejo corre in aiuto di Elsa

La trama de Il Segreto, in onda domani 17 novembre su Canale 5, rivela che Puente Viejo organizzerà una colletta per raccogliere il denaro necessario per sottoporre Elsa (Alejandra Meco) a un delicato intervento al cuore.

Durante la proiezione del film di Mariana, proposta da Matias (Ivan Montes) e Marcela, verranno raccolte 1000 pesetas. Una cifra inferiore a quella richiesta dal luminare per operare la Laguna. Arriverà, però, il colpo di scena: l'area di festa verrà turbata dal ritorno di una vecchia conoscenza della figlia Amancio e di Isaac. Di chi si tratta? Non ci resta che attendere la puntata di domani che si annuncia ricca di colpi di scena.

Si ricorda ai telespettatori che per assistere alle repliche dello sceneggiato, basterà collegarsi sul sito "Mediaset Play", la piattaforma gratuita del canale del Biscione.