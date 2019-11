È uno sfogo in piena regola quello a cui ha dato vita Sara Affi Fella, sul suo profilo Instagram, dopo la messa in onda della puntata di ieri, 15 novembre, di Uomini e donne, in cui c'è stata la scelta di Alessandro Zarino con il "no" di Veronica e la conseguente proposta a quest'ultima, da parte di Maria De Filippi, di diventare tronista. Proprio il percorso di Veronica ha destato dei dubbi sulla Affi Fella.

Sara ha affermato, attraverso delle Stories, che forse quello che lei ha dovuto passare con quello che è noto come il "Sara Affi Fella - Gate" è stato un po' troppo, soprattutto rispetto agli ultimi avvenimenti visti all'interno dello studio del dating show.

Sara: 'Sono stata troppo in silenzio'

"Sono stata male, ho perso tanto peso, mi sono fatta seguire psicologicamente", ha detto Sara dopo aver ringraziato i follower, come ha fatto Serena Enardu, e la sua famiglia per essergli stata vicina.

Nella lista è presente anche il suo attuale fidanzato Francesco, che lei definisce "fondamentale" per la sua vita. "Mi rendo conto che tutto quello che ho passato e che mi sono portata addosso forse è stato troppo esagerato", ha proseguito la Affi Fella, che ha sferrato con queste parole un attacco non troppo velato alla redazione del programma di Uomini e Donne.

Ma non è tutto, perché Sara rifacendosi a ciò che ha visto ultimamente in tv, e quindi al percorso di Veronica, pensa che molti altri si siano comportati peggio di lei, ma non per questo hanno avuto il dito puntato contro, come quando venne scoperto che la ragazza, durante il suo trono, aveva una relazione fuori dal programma con il suo ex Nicola Panico, il fidanzato con cui aveva partecipato a Temptation Island. "Beate loro, pare che a qualcuno sia concesso e a qualcun altro non sia concesso nulla", ha detto ironicamente la Affi Fella, che poi ha chiuso affermando: "Forse sono stata troppo in silenzio".

Il Sara Affi Fella-gate

Sara ha sofferto molto dopo che le bugie da lei raccontate durante il trono sono venute a galla: il popolo del web si era scagliato contro di lei, così come ha fatto la redazione di Uomini e Donne. La giovane ai tempi è stata costretta a chiudere il suo profilo Instagram e molte aziende con cui lavorava avevano deciso di interrompere i vari contratti di lavoro. Al periodo buio ne è seguito uno di rinascita: Sara è tornata chiedendo scusa pubblicamente a Maria De Filippi e alla redazione del programma.

Successivamente la ragazza ha riaperto un profilo social, dove ha riconquistato un discreto numero di fan.

Adesso, però, pare che Sara non voglia più stare zitta e già il web si chiede se a questo sfogo ne seguirà uno in cui la Affi Fella farà riferimento ad alcuni eventi in particolare, senza restare più nel generico come ha fatto questa volta. L'attenzione resta alta, anche perché il percorso di Veronica come tronista ha già destato parecchi malumori.