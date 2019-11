Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme. Una delle ex coppie più chiacchierate di Temptation Island ha deciso di dare una seconda chance al loro amore. Dal docu-reality i due concorrenti avevano deciso di uscire separati. A mandare su tutte le furie il parrucchiere veneto, era stata la vicinanza tra la sua compagna e Alessandro Zarino. Terminato il programma la stessa Jessica aveva continuato la conoscenza con il suo tentatore.

Sebbene all'interno del villaggio delle ragazze la Battistello aveva mostrato un certo interesse verso Zarino, in un secondo momento la giovane aveva deciso di fare un passo indietro.

Dopo un periodo da separati, la coppia ha scelto di mettere da parte l'orgoglio e di tornare insieme. Nelle scorse ore i due ex concorrenti del reality dell'amore, hanno deciso di celebrare il ritorno di fiamma sui social.

Andrea e Jessica: le loro parole su Instagram

Andrea Filomena è tornato ha postare sui social uno scatto che lo ritrae insieme a Jessica Battistello. Nei confronti della sua fidanzata, il parrucchiere ha utilizzato delle parole al miele: "L'amore è forse l'unico sguardo che ci è concesso all'eternità". Pochi istanti dopo anche Jessica Battistello ha deciso di pubblicare un messaggio sul ritorno di fiamma con Andrea.

La ragazza si è mostrata vicina al suo fidanzato ed ha rivelato che all'interno della coppia, sono molti i litigi poiché non è sempre tutto rose e fiori. Nel prosieguo del messaggio Jessica ha puntualizzato: "Non è un amore perfetto, ma un amore vero". Infine la Battistello si è detta convinta che lei ed il suo compagno non sono fatti per stare insieme, ma l'amore è talmente forte che sono inseparabili.

Jessica: botta e risposta con un utente

Le parole di Jessica Battistello hanno ottenuto il benestare di molti suoi fan. Purtroppo in questi casi come spesso accade, c'è anche chi esprime il proprio disappunto. In particolare un utente ha insinuato che Jessica, avrebbe tradito il suo fidanzato con Alessandro Zarino all'interno del reality. La replica della diretta interessata non è tardata ad arrivare: "Io onestamento penso che tu abbia scritto una marea di cavolate ma ci sta, non pretendo che tutti capiscano".

Il dibattito è poi proseguito con la fan che ha puntualizzato, che un tradimento può essere anche mentale e non solo fisico. Tale pensiero ha trovato d'accordo anche la Battistello. Tuttavia la fidanzata di Filomena ha precisato di non aver ricevuto alcun perdono da parte del suo compagno: "Andrea non mi ha perdonata, ci siamo perdonati a vicenda, che è ben diverso".

Mentre Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno ritrovato la felicità, Alessandro Zarino al momento non è riuscito a trovare la stessa serenità della coppia.