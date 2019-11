Novità nelle puntate americane di Beautiful. Stando agli spoiler, Ridge Forrester (Thorsten Kaye) avrà un'accesa discussione con Brooke Logan (Katherine Kelly Lang). Il motivo è Thomas, ormai fuori controllo. La Logan pretende che Ridge lo fermi, preoccupata per la sorte di Hope. Ridge, dal canto suo, non può credere che suo figlio possa arrivare a far del male a qualcuno. Peccato che le sue buone intenzioni vengano disilluse.

Thomas infatti è pronto a tutto pur di distruggere la felicità di Hope e Liam, che da poco hanno potuto riabbracciare la piccola Beth. Sarà così che il Forrester si troverà pericolosamente vicino a Shauna, la madre della bugiarda Flo.

Anticipazioni Beautiful: Ridge ai ferri corti con Brooke Logan

Come raccontano le ultime anticipazioni Beautiful, Hope si troverà in pericolo per colpa di Thomas, giunto all'improvviso alla casa sulla scogliera per avere un chiarimento.

Brooke, arrivata trafelata alla villa, si è intromessa tra i due, finendo per spingere il ragazzo giù dalla scogliera. Thomas è stato portato con urgenza in ospedale, finendo in coma. Inevitabilmente, l'incidente ha scosso sia Brooke che Ridge. Il detective Sanchez sta cercando di fare luce su quanto successo, sperando che Thomas possa dare la svolta alle indagini. La Logan teme che Thomas, una volta ripresosi, possa rivelare al poliziotto che è stata proprio lei a provocare la tremenda caduta. Ridge, in quel caso, la difenderà?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Ridge passa una notte con Shauna Fulton

La situazione è piuttosto complicata. Flo è in prigione per aver falsificato i documenti di adozione di Phoebe e aver retto il gioco al dottor Reese. Thomas è in condizioni critiche all'ospedale, mentre Brooke teme di poter finire in carcere se il giovane racconterà come sono andate le cose alla scogliera al detective. Ridge, sopraffatto dagli eventi, non saprà più a chi credere.

A quel punto, entrerà in gioco Shauna Fulton, che approfitterà della crisi tra il Forrester e Brooke. La donna offrirà il suo supporto incondizionato a Ridge, sperando che si allontano dalla moglie. Peccato che la mattina dopo, il marito della Logan si svegli stordito sul divano. Che cosa è successo tra loro due?

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful, Taylor si metterà d'impegno per tenere d'occhio Thomas, sebbene ora sia in ospedale e incapace di nuocere ad anima viva.

Brooke, nonostante tutto, cercherà di avere il supporto di Ridge che, al contrario, si mostrerà sempre più distante, pensando continuamente alla notte passata a casa di Shauna Fulton. Steffy infine, passerà momenti di grande sconforto lontano dalla sua piccola Phoebe, creduta fino a quel momento la sua dolce figlia adottiva.