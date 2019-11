Continuano i colpi di scena nella soap Il segreto anche nel nuovo episodio in onda giovedì 21 novembre, nel consueto orario delle 16:10 su Canale 5.

A Puente Viejo Isaac sarà determinato a trovare la somma necessaria per consentire ad Elsa di essere operata al cuore e chiederà il denaro mancante a Prudencio. Intanto alla villa, donna Francisca sarà sempre più fuori controllo e sarà determinata ad uccidere Severo, responsabile a suo dire, dell'esplosione avvenuta il giorno delle nozze di Fernando e che ha ridotto Maria su una sedia a rotelle.

Anticipazioni Il segreto: Isaac chiede a Prudencio il denaro per l'operazione di Elsa

Secondo quanto riportano le anticipazioni riguardanti la nuova puntata in onda il prossimo 21 novembre, la colletta organizzata per consentire l'operazione al cuore di Elsa, avrà dato i suoi frutti anche se mancheranno ancora 1000 pesetas. Nonostante il contributo di Antolina e dei paesani infatti, non si sarà raggiunta ancora la somma necessaria e sarà a questo punto che Isaac deciderà di rivolgersi a Prudencio chiedendogli un prestito, anche se il Guerrero non potrà offrire nessuna garanzia.

Solo con il prosieguo delle puntate scopriremo cosa deciderà di fare l'Ortega che, nel frattempo, si è dichiarato a Lola, arrivando persino a baciarla. Riuscirà Isaac ad ottenere il prestito e a dare così una speranza alla sua amata?

Spoiler del 21-11: donna Francisca vuole uccidere Severo e chiede aiuto a Mauricio

Nel frattempo alla Villa donna Francisca sarà sempre più convinta della colpevolezza di Severo, soprattutto dopo il ritrovamento di un'impronta digitale sui resti dell'ordigno.

Raimundo faticherà a tenere a bada la sete di vendetta della moglie, la quale starà pianificando con Mauricio l'uccisione del Santacruz. Severo sembrerà essere effettivamente nei guai, dato che, l'impronta ritrovata, potrebbe essere proprio la sua.

Onesimo e Meliton continueranno ad essere invece ai ferri corti a causa di Saturna, la quale sta approfittando dei due per vendere tutti i pesci. La donna infatti, poco dopo, lascerà Puente Viejo con il suo nuovo fidanzato, lasciando Meliton e Onesimo nella disperazione.

In attesa di scoprire se Prudencio concederà il prestito ad Isaac, non resta che seguire il nuovo appuntamento de Il Segreto, in onda nel pomeriggio di giovedì 21 novembre su Canale 5. Ricordiamo inoltre, per chi si fosse perso qualche episodio precedente, che questi sono disponibili sul sito Mediaset Play, unitamente e diverse clip sui momenti salienti di ogni puntata. Ricordiamo anche che, anche questa settimana, è sospeso l'appuntamento serale su Rete 4.