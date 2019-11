Il cuore di Andrea Damante potrebbe essere tornato a battere: l'ex tronista di Uomini e donne è stato sorpreso a cena in compagnia di una bellissima ragazza bionda il cui nome, secondo il settimanale Chi, che ha pubblicatole foto dell'incontro, sarebbe Viviana. Tra il deejay veronese e la giovane sono evidenti gli sguardi di complicità, ma quando Andrea si è accorto di essere stato 'beccato' dai paparazzi ha chiesto alla sua commensale di coprirsi il volto: forse il 'Dama' vuole mantenere il riservo sulla nuova possibile relazione, che sta muovendo i primi passi.

Andrea avvistato in compagnia di Viviana

Andrea potrebbe non essere più single: le ultime dichiarazioni del giovane risalgono all'intervista rilasciata a Verissimo. In quell'occasione, Damante aveva ammesso di non aver mai definitivamente dimenticato la sua ex Giulia De Lellis, che ormai fidanzata con Andrea Iannone non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nell'ultimo periodo.

Ad oggi, però, le cose potrebbero essere cambiate: a darne conto è il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Andrea è stato a cena con Viviana in un noto ristorante milanese di cucina giapponese, ma non è l'unica occasione in cui i due sono stati avvistati insieme.

Andrea e Viviana, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, hanno preso parte ad un evento mondo nel capoluogo lombardo e con loro c'erano anche Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser che sono molto amici del deejay veronese.

Pare che Viviana sia stata bene accettata nel gruppo di amici e c'è da chiedersi se la bella bionda non sia proprio la persona giusta per voltare pagine e cominciare un nuovo capitolo felice di vita per l'ex tronista di Uomini e Donne.

I flirt di Andrea dopo Giulia De Lellis

Negli ultimi tempi si era fatto largo il gossip di una possibile frequentazione tra Andrea Damante e Nicole Mazzocato, notizia che è stata prontamente smentita da Nicole stessa, che fidanzata felicemente con Thomas è ormai prossima alla convivenza con il suo innamorato.

Lo scoop lanciato da Chi, adesso, potrebbe rappresentare la svolta: ad Andrea sono stati attribuiti diversi flirt dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, ma nessuno è mai stato confermato dal diretto interessato.

Adesso, Andrea potrebbe finalmente farsi avanti e decidere così di esporsi in prima persona per confermare o smentire la sua nuova relazione con Viviana. Sta di fatto che ciò che emerge dalla foto è una grossa complicità ed intesa tra i due ragazzi.

Per tale ragione il settimanale pare escludere che possa trattarsi solo di amicizia: sarà solo il tempo a rendere più chiara la situazione, mentre l'attenzione sull'ex volto di Uomini e Donne resta alta.