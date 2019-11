Molti nodi verranno al pettine nelle puntate de Il Segreto che Canale 5 trasmetterà durante la prima settimana del mese di dicembre. Oltre ad assistere alla confessione di Antolina, che ammetterà gli intrighi commessi in passato, le trame concederanno ampio spazio alla relazione di Prudencio e Lola. Quest'ultima, ormai consapevole dei sentimenti per l'usuraio, tenterà di prendere le distanze da Donna Francisca, mettendo fine alla collaborazione con lei.

Ma, quando giungerà a tale conclusione, sarà troppo tardi. Prudencio, infatti, scoprirà che l'amata era in realtà una spia della Montenegro e, senza sentire ragioni, non vorrà più sapere nulla di lei. Potrebbe essere questo l'inizio di una crisi insanabile nella relazione tra i due abitanti di Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni 2-8 dicembre: Lola prende le distanze da Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 2 all'8 dicembre segnalano che Lola, contro ogni aspettativa, chiederà a Prudencio di non accettare il prestito che gli è stato richiesto.

Ma le sue parole non sembreranno dare il risultato sperato dato che il fratello di Saul apparirà particolarmente interessato al suo nuovo cliente, nonostante l'avvertimento della ragazza. Lola, nel frattempo, deciderà di prendere la questione 'di petto' e di affrontare direttamente Donna Francisca alla quale spiegherà di non voler più sottostare al patto con lei. Successivamente, dopo avere valutato pro e contro, Prudencio deciderà di tirarsi indietro e di non raggiungere l'accordo per il prestito. Lola, entusiasta per la novità, si presenterà di nuovo dalla Montenegro chiarendo la sua decisione: la loro collaborazione non avrà un seguito.

Trame Il Segreto: Prudencio scopre l'accordo di Lola e Francisca

La decisione di Lola di non essere più la spia di Donna Francisca sembrerà essere il punto di partenza per l'inizio di una relazione stabile tra lei e Prudencio. Infatti, le anticipazioni de Il Segreto di inizio dicembre segnalano che il giovane regalerà all'amata una collana d'oro, dimostrando di voler portare la loro relazione ad un passo successivo: non sarà più necessario nascondersi.

Ma guai a sottovalutare la Montenegro, che non avrà nessuna intenzione di farsi da parte senza causare ulteriori problemi. Di lì a poco, infatti, farà recapitare a Lola un messaggio scritto che giungerà tra le mani dello stesso Prudencio. Quest'ultimo si troverà così a chiedere spiegazioni all'amata sul suo rapporto con Donna Francisca e questa volta Lola non potrà più mentire. Confesserà così i suoi trascorsi con la ricca signora, ammettendo di avere tradito la sua fiducia e il fratello di Saul non vorrà più saperne di lei.