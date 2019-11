Proseguono le avventure della serie televisiva di origini spagnole Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate italiane in programma prossimamente, svelano che Elsa Laguna (Alejandra Meco) dopo aver superato una difficile operazione chirurgica al cuore, farà di nuovo i conti con Antolina Ramos (Maria Lima). Quest’ultima, con la sua finta benevolenza, convincerà Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) a farla tornare a vivere con lui, con l’obiettivo di prestare soccorso alla sua rivale.

Il carpentiere tornerà a stare a stretto contatto con la diabolica bionda per ringraziarla, ovvero per aver salvato la vita alla sua amata quando lui si trovava a Munia. Ovviamente la sorella del defunto Jesus non sarà per niente felice di riavere tra i piedi la donna che le ha causato soltanto sofferenze.

Antolina restituisce ad Isaac il denaro sottratto, Elsa si sente di nuovo male

Negli episodi in onda in Italia tra qualche settimana, un gesto di Isaac spiazzerà il pubblico.

Tutto avrà inizio quando Antolina dopo aver rimesso piede a Puente Viejo darà al marito i soldi che gli aveva sottratto prima di sparire, con l’intento di consentire ad Elsa di pagare una costosa operazione a cui dovrà sottoporsi per sopravvivere. Il Guerrero pur avendo accettato il denaro della moglie, starà sempre in guardia poiché continuerà ad essere convinto che non sia cambiata. Nonostante suo marito le farà capire in diverse occasioni di non volerla più avere nella sua vita, la Ramos rimarrà nel paese iberico grazie a Marcela che la farà alloggiare alla locanda.

Quest’ultima accoglierà la diabolica bionda anche se suo marito Matias e Consuelo non saranno d’accordo con la sua scelta. La situazione prenderà una piega brutta, nel momento in cui la Laguna turbata per il fatto che la sua rivale potrebbe metterle nuovamente il bastone tra le ruote, avrà dei nuovi malesseri al tal punto da perdere i sensi. L’amata di Isaac verrà visitata dal dottor Zabaleta, che le somministrerà delle gocce da assumere per calmare la sua forte ansia.

La Laguna sfugge alla morte, la Ramos si trasferisce a casa del marito

In seguito il Guerrero si allontanerà in modo momentaneo da Puente Viejo, per recarsi a Munia. Durante l’assenza del falegname precisamente nel capitolo numero 2.103, Antolina farà da assistente alla sua acerrima nemica, arrivando addirittura a salvarle la vita. Elsa in poche parole avrà una crisi sotto lo sguardo della Ramos, che a gran sorpresa le darà le sopracitate medicine prescritte dal dottore, pur avendo dato l’impressione di volersi sbarazzare di lei una volta per tutte.

Il Guerrero non appena verrà a conoscenza che la sua dolce metà è sfuggita alla morte grazie all’intervento provvidenziale di Antolina, prenderà una drastica decisione. Il carpentiere accetterà di far vivere l’ex ancella sotto il suo stesso tetto per prendersi cura della Laguna, quando lui non potrà starle vicino a causa degli impegni lavorativi. La convivenza con la donna che le ha rubato il marito non sarà per niente facile per l’ex ancella, infatti sin da subito farà fatica a nascondere la sua rabbia nel vedere Isaac ed Elsa molto complici.