I telespettatori italiani nelle prossime puntate de Il Segreto, scopriranno una verità inaspettata riguardo alla tragica fine di Adela Arellano (Ruth LIopis). Fernando Mesia (Carlos Serrano) non appena apprenderà che Irene Campuzano (Rebeca Sala) sta facendo delle indagini per scoprire chi ha causato il decesso della sua amica, si alleerà con Carmelo Leal (Raul Pena). Quest’ultimo su invito del figlio del defunto Olmo si scontrerà con Esteban Fraile (Carlo Segui), con la convinzione che sia il vero assassino di sua moglie.

Agendo in tale maniera il primo cittadino riceverà uno sparo dal sindaco di Belmonte, avvisato in anticipo da Fernando. Quest’ultimo non appena il migliore amico di Severo Santacruz si troverà in pericolo di vita, cambierà strategia ponendo fine all'esistenza di Esteban. Tramite una lettera scritta dal defunto Fraile, il sergente Cifuentes scoprirà che l’uomo ha dichiarato di essere coinvolto con il decesso di Adela e di Maria Elena Casado de Brey (Patricia Poce de Leon), morta il giorno del suo matrimonio.

Il Leal si vuole vendicare, Irene sospetta del sindaco di Belmonte

La drammatica morte di Adela Arellano avvenuta negli episodi italiani attuali, aprirà dei nuovi scenari nei prossimi appuntamenti. Dagli spoiler si evince che Carmelo vorrà vendicare la morte della moglie a tutti i costi. Il sindaco di Puente Viejo sin da subito, sarà convinto che a far passare a miglior vita la sua dolce metà sia stata Francisca. Nel contempo Raimundo ed Irene dopo aver pensato entrambi che le disgrazie avvenute nelle loro rispettive famiglie siano state causate da Fernando, faranno il possibile per scoprire la verità.

La Campuzano dopo aver fatto delle indagini verrà a conoscenza che la sua defunta amica e il Leal, di recente erano entrati in conflitto con Esteban Fraile. Per la precisione tramite delle ricerche condotte dal giornalista Anacleto Totana, la moglie di Severo apprenderà che il sindaco di Belmonte si scagliò contro la Arellano accusandola di fare degli insegnamenti anarchici ai suoi alunni. A quel punto la maestra si servì della complicità del marito per farla pagare al suo nemico, facendo sapere attraverso dei giornali che lo stesso non è per niente una persona da ammirare, per avere dei figli nati da tresche clandestine.

La Campuzano una volta entrata in possesso degli scottanti indizi, crederà che Esteban potrebbe essere l’assassino della maestra, e metterà al corrente dei suoi sospetti anche Francisca e l’Ulloa.

Carmelo finisce in ospedale, Esteban si dichiara l’assassino di Adela e Maria Elena

Successivamente il Mesia avendo appreso le scoperte fatte da Irene e Raimundo, metterà in guardia Carmelo facendogli sapere che sua moglie Adela è morta per mano di Esteban. Il figlio del defunto Olmo convincerà il Leal a presentarsi nell'ufficio del probabile omicida dell’insegnante, per affrontarlo di presenza.

L’ex marito di Maria Castaneda farà capire di aver teso una trappola al primo cittadino, visto che farà sapere al Fraile che a breve riceverà la visita del Leal deciso a fargliela pagare. Il sindaco di Belmonte non appena si troverà faccia a faccia con Carmelo lo ferirà all'istante. Fernando dopo aver portato al termine gran parte del suo piano, si sbarazzerà di Esteban, e presterà soccorso al sindaco di Puente Viejo che per le ferite riportate verrà ricoverato in ospedale. Le forze dell’ordine oltre a trovare il corpo senza vita del sindaco di Belmonte, entreranno in possesso di una confessione firmata dal defunto uomo in cui ammetterà che Adela e Maria Elena sono morte a causa sua.

Mentre Mauricio e la Montenegro continueranno a non credere che ci sia stato il coinvolgimento di Esteban con i due decessi; Irene, Raimundo e il Santacruz attenderanno il risveglio del Leal. Infine, anche Fernando dopo essere ritornato a l’Avana, metterà al corrente Maria dell’accaduto.