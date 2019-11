Emma Marrone è una di noi: è questo che avranno pensato tutte le persone che questo pomeriggio si sono imbattute nelle Stories acqua e sapone che la cantante ha pubblicato su Instagram. Dopo una faticosa seduta di pulizie domestiche, la salentina ha deciso di farsi vedere dai suoi followers senza trucco: il messaggio che l'artista ha voluto lanciare alle donne che la seguono sui social network, è quello che tutte sono belle a loro modo e che quindi devono accettarsi al naturale.

Le belle parole di Emma su Instagram

Dopo aver pubblicato una foto in cui è in posa e vestita di tutto punto, Emma Marrone ha deciso di lanciare un importante messaggio alle tantissime persone che la seguono sui social network (soltanto su Instagram, la pugliese vanta oltre 4,2 milioni di followers).

Nelle Stories che la 35enne ha caricato sul suo profilo nel primo pomeriggio di giovedì 28 novembre, è possibile vederla in tutta la sua naturalezza: la vincitrice di Amici, infatti, si è ripresa in versione casalinga, dopo aver finito di fare le pulizie.

Rivolgendosi alle migliaia di donne che la tengono d'occhio sul web, la "Brown" ha detto: "Siete tutte belle. Ovviamente ci sono foto di un servizio in cui si è vestite, truccate e pettinate bene, ma nella realtà io sono questa, una ragazza normale".

L'obiettivo che la salentina voleva raggiungere con i video che ha condiviso sul suo account personale, era quello di convincere le donne ad essere più naturali possibili, perché ognuna di loro ha qualcosa di particolare che la rende speciale rispetto ad un'altra.

L'emozione per il debutto da attrice con Muccino

"Quindi volevo dirvi che siete belle così come siete, puntate sulla semplicità e sulle cose normali. Io nella vita sono così, una pazza", ha concluso la Marrone nel suo sfogo che ha raccolto tantissimi consensi tra tutti quelli che l'hanno visto o ascoltato.

Non è la prima volta che Emma si mostra al suo pubblico senza trucco: in passato, in seguito a fotografie nelle quali appariva acqua e sapone, la cantante si è anche trovata a dover rispondere a commenti offensivi e a critiche del tutto infondate sul suo aspetto.

Oggi, alla soglia dei 36 anni, la pugliese non ha paura di farsi vedere al naturale: con una fascia tra i capelli, gli occhiali da vista e senza un filo di make-up.

Prima di lanciare questo bel messaggio, però, la "Brown" ha usato Instagram per ricordare ai suoi fan che oggi è uscito il trailer ufficiale di "Gli anni più belli", il nuovo film di Gabriele Muccino che la vede debuttare nel ruolo di attrice.

La pellicola uscirà in tutte le sale cinematografiche il prossimo 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino.