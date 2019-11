Continuano a lasciare con il fiato sospeso, le trame della soap opera spagnola Il Segreto. Negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane, Irene Campuzano (Rebeca Sala) farà il possibile per far venire a galla la verità sulla morte di Adela Arellano (Ruth Llopis). Dopo aver fatto numerose ricerche, per la precisione nel capitolo numero 2.110, la giornalista farà sapere a Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa l’identità del probabile colpevole dell’assassinio della maestra.

Per dimostrare la sua tesi, la moglie di Severo Santacruz farà vedere alla darklady e all’ex locandiere le prove per accusare Esteban Fraile come autore dell’incidente mortale della consorte di Carmelo Leal.

Adela perde la vita, Mauricio ferito da Carmelo

Nelle prossime puntate italiane, si continuerà a parlare del decesso di Adela Arellano, passata a miglior vita a causa di un terribile incidente mortale.

Tutto comincerà quando Francisca sarà deicisa a farla pagare a Severo, per aver messo terrore alla sua villa con un attentato. Soprattutto a scatenare la rabbia della darklady sarà l’invalidità della figlioccia Maria, rimasta purtroppo immobilizzata su una sedia a rotelle per aver perso l’uso delle gambe. A questo punto la Montenegro ordinerà a Mauricio di manomettere i freni dell’automobile su cui dovranno viaggiare Irene e Adela.

All’ultimo momento il capomastro si rifiuterà di portare al termine il tremendo incarico della sua padrona, ma nonostante ciò il sopracitato veicolo uscirà lo stesso fuori strada. Ad avere la peggio durante il forte impatto, sarà la moglie di Carmelo che esalerà l’ultimo respiro sul colpo. Quest’ultimo quando avrà la conferma che la vettura incidentata era stata sabotata il giorno in cui si è verificata la tragedia, vorrà vendicare la scomparsa della sua amata.

Il sindaco di Puente Viejo tenterà di uccidere Francisca, ma sfortunatamente colpirà con la sua arma da fuoco il Godoy, che proteggerà la darklady di propria volontà.

Raimundo sospetta di Fernando, Irene contro Esteban

In seguito Irene dopo aver iniziato ad avere dei sospetti su Fernando insieme a Raimundo, farà delle indagini approfondite con la complicità del giornalista Anacleto. La Campuzano entrerà in possesso di un indizio che le farà pensare che a commissionare l’omicidio della defunta Adela, potrebbe essere stato Esteban Fraile.

La moglie di Severo in poche parole scoprirà che la Arellano dopo che venne accusata dai genitori dei suoi alunni per fare degli insegnamenti anarchici, fece i conti con il sindaco di Belmonte. Quest’ultimo approfittò dell’occasione per screditare la consorte del Leal, che furioso per quanto accaduto fece venire alla luce le tresche clandestine del suo collega. Irene quindi non avrà dubbi, visto che sarà convinta che la sua cara amica abbia perso la vita per colpa del suo nuovo nemico.

I sospetti della matrigna del piccolo Carmelito aumenteranno quando la moglie dell’autista deceduto insieme ad Adela, le farà avere una busta senza un mittente e contenente del denaro che ha ricevuto dopo aver perso il marito. La Campuzano verificando attentamente la lettera, non farà fatica a capire che proviene da Valencia, il paese frequentato spesso da Fraile. Irene dopo essersi confrontata con Severo e Carmelo, metterà al corrente della scoperta appena fatta anche Francisca e Raimundo.