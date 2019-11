Le avventure della soap opera Il Paradiso delle signore, faranno compagnia ai telespettatori per la sua settima settimana di messa in onda. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Rai 1 dal 25 al 29 novembre, raccontano che si assisterà al clamoroso ritorno di uno storico personaggio femminile. Si tratta di Clelia Calligaris (Enrica Pintore), che rimetterà piede a Milano nel momento sbagliato, ovvero quando sembrerà essere tornato il sereno tra i coniugi Cattaneo.

Il ragioniere Luciano, nonostante sia furioso per il fatto che la direzione del grande magazzino sia passata momentaneamente a Riccardo, si tranquillizzerà grazie all'aiuto della moglie Silvia.

Riccardo soccorre Angela, Salvatore e Marcello rischiano di perdere il lavoro

Nelle puntate della serie tv ambientata negli anni '60, e che il pubblico vedrà nella settimana dal 25 al 29 novembre dalle ore 15:40 su Rai 1, finalmente la felicità di Gabriella sarà alle stelle.

Nel grande magazzino arriverà dalla fabbrica Bergamini la tanto attesa collezione marchiata Paradiso. Nonostante ciò, la giornata della stilista verrà rovinata a causa di un imprevisto: il suo mentore parigino Defois non è in buone condizioni di salute.Intanto Agnese inviterà il figlio Salvatore a fare una seria proposta di matrimonio alla fidanzata.

Adelaide continuerà a servirsi della complicità di Umberto e Flavia per tramare alle spalle di Riccardo.

La contessa di Sant’Erasmo, sempre più decisa a entrare in possesso del patrimonio delle Brancia Di Montalto, organizzerà un appuntamento tra Ludovica e Riccardo al Circolo: in tale circostanza Angela avrà un malore. Di recente la ragazza è stata investita dal giovane Guarnieri. Il fratello di Marta presterà subito soccorso alla cameriera, facendole ricevere le dovute cure mediche presso la sua villa.

La giovane Barbieri durante la sua permanenza nella dimora dei Guarnieri, apprenderà alcuni aspetti della famiglia di Riccardo che la turberanno parecchio. Umberto e Adelaide non saranno per niente contenti di ospitare Angela, poiché avranno il timore che si possano spargere dei brutti pettegolezzi.

Anita farà sapere a Salvatore e Marcello che la Caffetteria è sul punto di essere messa in vendita.

I due apprenderanno di poter rimanere senza lavoro. Marcello sarà il più sconvolto: la notizia arriva come una doccia fredda, proprio nel momento in cui aveva deciso di dare una svolta alla sua vita. In occasione della festa di Sant’Ambrogio, le veneri saranno protagoniste di un nuovo servizio fotografico. Una vera sorpresa, che Vittorio ha fatto soprattutto per Marta.

Proseguirà il soggiorno, per niente tranquillo, di Angela a Villa Guarnieri, nemmeno mentre dormirà la ragazza sarà serena.

Salvatore, nonostante si mette fin da subito alla ricerca di un nuovo impiego, nasconderà la notizia della chiusura della Caffetteria alla mamma, che verrà a saperlo lo stesso. Nel frattempo Vittorio e Marta, in procinto di partire per Parigi, decideranno di lasciare la gestione del Paradiso nelle mani di Riccardo. Marcello si presenterà da Umberto e gli dirà di voler essere risarcito per l’incidente in cui è stata coinvolta la sorella.

La partenza di Vittorio e Marta, Clelia ritorna a Milano

Adelaide vuole far nascere una relazione tra Ludovica e Riccardo: purtroppo quest’ultimo avrà delle intenzioni diverse, visto che vorrà approfondire la conoscenza di Angela. Intanto Agnese, mentre sarà intenta ad andare al lavoro, incontrerà Armando e lo metterà al corrente del fatto che suo figlio a breve verrà licenziato. Quest’ultimo, come al solito, rassicurerà la signora Amato, dicendole che una soluzione si troverà.

La sorella di Marcello, dopo aver ascoltato una conversazione tra Adelaide e Riccardo, se ne andrà via dalla villa.

Non appena farà ritorno a casa, la giovane Barbieri verrà a conoscenza che suo fratello ha ricevuto un assegno dal Guarnieri per ciò che le è successo. A seguito della partenza di Marta e Vittorio, che andranno finalmente in luna di miele, per Riccardo non sarà semplice stare a stretto contatto con Luciano.

Gabriella non la prenderà bene, quando scoprirà che il suo fidanzato Salvatore non l’ha informata del suo imminente licenziamento. Il ragioniere Cattaneo si sfogherà con la moglie Silvia: non gli va giù la stretta collaborazione con Riccardo all'interno del Paradiso.

Intanto Marcello e Angela torneranno ad avere problemi, poiché dovranno pagare al più presto possibile l’affitto della casa in cui vivono.

Rocco, dopo aver ricevuto il primo stipendio da magazziniere, soffrirà per aver ripensato a un momento difficile del suo passato. Come sempre il giovane siciliano avrà al suo fianco Armando. Roberta darà dei consigli a Gabriella per incoraggiare Salvatore, per il momento difficile che sta attraversando. Angela, dopo essere tornata al lavoro, farà capire a Riccardo il motivo per cui prova rancore nei suoi confronti.

Infine, quando sembrerà che i coniugi Cattaneo abbiano ritrovato il giusto equilibrio, ci sarà un ritorno inaspettato nel capoluogo lombardo. A tornare in scena, purtroppo, sarà l’ex capo commessa Clelia Calligaris pronta, molto probabilmente, a portare scompiglio nella vita del ragioniere.