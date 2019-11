Nuovi colpi di scena in arrivo nelle puntate della telenovela Una vita che verranno trasmesse in Italia la prossima settimana. Le anticipazioni segnalano che la new entry Alicia Villanueva, non appena Samuel Alday la obbligherà a sparire da Acacias 38, si vendicherà. La donna proporrà a Telmo Martinez di concedersi a lei per una sola notte se vorrà che Lucia Alvarado sappia che lei ha mentito per ordine del fratello di Diego.

Carmen Sanrujo, invece, farà nuovamente i conti con le minacce del marito, Javier Andrade, che questa volta vorrà il suo aiuto per compiere un furto a casa del figliastro di Ursula Dicenta.

Samuel minaccia il Martinez, Susana terrorizzata

Si prevedono entusiasmanti i nuovi episodi dello sceneggiato iberico che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre 2019.

Dalle trame si evince che Samuel si presenterà a casa di Telmo e lo minaccerà di morte. Il parroco non avrà per niente paura del minore degli Alday dato che gli farà presente che dovrebbe essere lui a temerlo. Intanto Agustina preoccupata dallo strano atteggiamento della sua signora, Susana, tenterà di scoprire cosa le stia accadendo. Quest’ultima in realtà sarà terrorizzata dall’idea di poter incontrare Venancio.

Carmen verrà nuovamente ricattata dal marito per non aver ottenuto i soldi che pretende di ricevere da lei. Samuel deciderà di organizzare un evento per mettere in mostra i lavori restaurati da Lucia. Dopo aver appreso l’intenzione del suo rivale, il Martinez deciderà di prendere parte al ricevimento pur non avendo ricevuto nessun invito. In seguito Felipe avrà finalmente la prova per dimostrare che Alicia non ha detto la verità alla Alvarado.

Nel contempo la vecchia conoscenza di Telmo si vedrà costretta ad abbandonare il paese iberico su ordine del figliastro di Ursula. Javier concederà alla moglie la proroga di un giorno per farle recuperare i soldi in cambio di un favore.

Alicia invita Telmo a passare una notte con lei, Carmen sottomessa dal marito

Venancio inviterà Susana e Rosina a recarsi ad un suo appuntamento mentre Telmo si presenterà alla festa organizzata da Samuel e Lucia.

La Seler licenzierà Agustina per aver messo il naso in faccende che non la riguardano. Prima di far perdere le sue tracce, Alicia proporrà al Martinez di trascorrere una notte di passione con lei se vorrà che lo aiuti a mettere fuori gioco il minore degli Alday. Dopo aver rifiutato la richiesta indecente della Villanueva, il parroco penserà di allearsi con Cesareo. L’Alvarez Hermoso apprenderà che Alicia è ricercata dalla polizia.

Dall'altra parte Telmo, con la complicità di Cesareo, rintraccerà Lucia. Il fratello di Diego andrà su tutte le furie quando verrà a sapere che il Martinez ha messo piede a casa della Alvarado durante la sua assenza da Acacias 38. Carmen non farà altro che pensare alla proposta del marito. Quest'ultimo le ha chiesto di impossessarsi delle chiavi di casa di Samuel. Successivamente le cameriere apprenderanno che Agustina è sul punto di andarsene dalla cittadina iberica dopo essere rimasta senza lavoro.

Telmo convinto che i dipinti acquistati dal minore degli Alday per Lucia siano falsi, farà il possibile per scoprire chi è l’autore delle opere. Javier, soprannominato l’Adone, non rispetterà la promessa fatta alla moglie visto che si intrufolerà nella dimora di Samuel armato e in compagnia del figlio Raul. Quest’ultimo, inoltre, verrà ingannato dal padre poiché crederà di dover derubare un uomo che deve saldare dei debiti contratti a causa del gioco. Infine Venancio riferirà a Susana e Rosina che gli Escalona potrebbero ricattarle per non averli messi al corrente del decesso del figlio Alexis.