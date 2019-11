Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera diventata un vero e proprio cult in Italia. Gli spoiler delle puntate in onda presumibilmente nel mese di dicembre su Canale 5, si soffermano su Lola Mendana, interpretata dall'attrice iberica Lucia Margo, entrata da poco tempo nelle vicende ambientata a Puente Viejo. Scendendo nel dettaglio, la ragazza diventerà la cameriera della locanda di Marcela Del Molino e di Matias Castaneda dopo aver chiuso la storia d'amore con Prudencio Ortega.

Il Segreto: Prudencio lascia Lola

Nel corso degli appuntamenti de Il Segreto, in onda a breve su Canale 5, vedremo Prudencio e Lola avvicinarsi sempre di più, tanto da vivere un indimenticabile momento di passione. Inoltre il fratello di Saul incoraggerà la giovane a superare il tradimento del fidanzato, trovato insieme a sua sorella. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Dolores confiderà all'Ortega che la Mendana si incontra di nascosto con Francisca.

Per questo motivo, l'uomo non farà fatica a capire che la giovane non è altro che una complice della Montenegro, inviata a spiarlo all'ex enoteca di Fe Perez (Marta Tomasa), partita per raggiungere Prado e Rosario in America. Prudencio, a questo punto, deciderà di non volere più niente a che fare con Lola, che invece sentirà dei veri sentimenti per lui.

Marcela offre un lavoro alla Mendana

Le anticipazioni de il Segreto, rivelano che la Mendana farà di tutto pur di ricucire lo strappo avvenuto con l'Ortega.

Per questo motivo, la donna pretenderà un incontro con il fratello di Saul (Raul Bernal), dove tenterà in tutte le maniere di fargli capire quali sono stati i motivi che l'hanno spinta a lavorare per la Montenegro. Ma Prudencio (Jose Milan) non si lascerà intimorire dalle sue implorazioni, neanche quando ammetterà di non aver preso neanche una pesetas da Francisca (Maria Bouzas). Per questo motivo, Lola si ritroverà senza un lavoro ed un posto dove stare, tanto che la sua situazione apparirà disperata.

Fortunatamente Marcela ribalterà la sua situazione, tanto da offrirle un posto da cameriera alla locanda dei Castaneda.

Un'offerta di lavoro che sarà inizialmente rifiutata dalla Mendana per paura delle ritorsioni da parte del fratello di Saul. Fortunatamente, la giovane cambierà idea, tanto da cominciare a lavorare alla locanda, sotto gli occhi di Matias (Ivan Montes) e la Del Molino. Come prenderà Prudencio il nuovo lavoro dell'ex fidanzata?

In attesa di scoprire cosa accadrà, si ricorda che la soap opera va in onda tutti i giorni su Canale 5 mentre le repliche possono essere riveste su "Mediaset Play", il servizio in streaming e totalmente gratuito dell'emittente.