L'esperienza di Natalia Paragoni a Uomini e donne è stata, per certi versi, simile a quella di Veronica Burchielli, e probabilmente è per questo motivo che durante un'intervista rilasciata al Magazine del dating-show le è stato chiesto un parere sul percorso della 24enne ligure. E la modella di Sondrio ha fatto capire di non aver particolarmente apprezzato il recente approdo sul trono di Veronica.

Ricordiamo che la bella Natalia quando ha partecipato al programma di Maria De Filippi ha deciso tutto ad un tratto di non corteggiare più il tronista Ivan Gonzalez, preferendogli Andrea Zelletta che poi l'ha scelta. Entrambi oggi stanno vivendo una bellissima storia d'amore. Durante la sua avventura televisiva, la Paragoni è stata aspramente criticata dal pubblico che, però, in un secondo momento ha rivalutato la 22enne lombarda, comprendendo che quello per Andrea è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Natalia Paragoni esprime la sua opinione su Veronica Burchielli

Veronica Burchielli, prima di diventare tronista, ha corteggiato Alessandro Zarino. Quando quest'ultimo ha deciso di scegliere proprio lei al termine della sua esperienza al programma pomeridiano di Canale 5, a sorpresa la ragazza lo ha rifiutato, accettando la proposta di Maria De Filippi di approdare sul trono.

Da quel momento, la studentessa di La Spezia è stata raggiunta da numerose critiche da parte degli opinionisti della trasmissione e del pubblico.

Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate a Uomini e Donne Magazine, sembra proprio che anche Natalia Paragoni non abbia particolarmente apprezzato la decisione di Veronica che, dopo aver tentennato tra Giulio Raselli e Alessandro Zarino, ha detto di no proprio a quest'ultimo.

La fidanzata di Andrea Zelletta ha spiegato che in un primo momento le piaceva Veronica, ma poi ha aggiunto che successivamente ha cambiato idea.

La giovane non ha voluto spiegare i motivi che l'hanno portata a questo cambiamento di opinione, anche se ha lasciato intendere che non avrebbe gradito il suo atteggiamento dinanzi alle telecamere.

Alessandro Zarino deluso da Veronica

Anche l'ex tronista Alessandro Zarino - rifiutato da Veronica - ha spiegato a Uomini e Donne Magazine cosa pensa della Burchielli. Il giovane napoletano si è detto molto deluso dal comportamento della sua ex corteggiatrice, soprattutto quando dietro le quinte del programma di Maria De Filippi ha assistito all'approdo della ragazza sul trono.

Zarino ha chiarito che la sua non era stata una scelta forzata, ma dettata dalla volontà di continuare a frequentare assiduamente Veronica lontano dalle telecamere. Di conseguenza non si sarebbe mai aspettato un no da parte della studentessa ligure, ma soprattutto l'immediato passaggio sul trono. Ovviamente tutto ciò gli ha procurato una grande amarezza, anche perché non avrebbe mai pensato che la sua esperienza televisiva potesse finire in questo modo.

Ad oggi si chiede se Veronica abbia davvero provato qualcosa per lui poiché, valutando il comportamento della ragazza, ha diversi dubbi sulla sincerità della ragazza.