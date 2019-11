Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 2 al 5 dicembre in Spagna, rivelano che Raimundo Ulloa comincerà a sospettare di Antonita e la marchesa Isabel. Il vecchio locandiere e Mauricio Godoy, infatti, sospetteranno che Francisca Montenegro sia segregata all'interno di un'ala della tenuta de La Habana.

Il Segreto: Raimundo incontra Antonita

Nuovi colpi di scena succederanno prossima settimana in Spagna.

Le anticipazioni de Il Segreto in onda dal 2 al 5 dicembre su Antena 3, rivelano che alla Casona si festeggerà il fidanzamento di Adolfo e Rosa. A tal proposito, la marchesa chiederà a quest'ultima di vivere insieme a lei a La Habana dopo il suo matrimonio con suo figlio. Allo stesso tempo, Francisca (Maria Bouzas) sentirà sempre di più la mancanza di Raimundo (Ramon Ibarra).

Per questa ragione, Antonita si recherà a prendere i suoi fiori preferiti dove incontrerà il vecchio locandiere. Durante l'incontro, la serva di Isabel si lascerà andare ad una rivelazione, che non passerà inosservata all'Ulloa.

Più tardi, la donna racconterà tutto alla padrona, la quale confesserà che se il marito della Montenegro diventasse un problema non esiterebbe ad eliminarlo.

Mauricio sospetta che Francisca sia segregata a La Habana

La matrona, intanto, ascolterà dalla Marchesa i dettagli della festa, dove dichiarerà di sentire la mancanza della sua tenuta e di essere sola. Poco dopo, Isabel avrà un incontro con Raimund: qui il vecchio locandiere domanderà alla donna se Francisca è coinvolta nell'acquisto della Casona.

Ma ecco che la madre di Tomas negherà con forza l'accusa. Più tardi, l'uomo avrà un incontro con Mauricio (Mario Zorilla), dove quest'ultimo sospetterà che la matrona sia trattenuta contro la sua volontà a La Habana.

L'Ulloa sul punto di trovare la Montenegro

Le trame de Il Segreto, rivelano che il vecchio locandiere deciderà di iniziare le sue ricerche su Francisca, quando incontrerà per puro caso il muratore che aveva lavorato mesi fa per edificare una parete alla tenuta de La Habana per ospitare una persona importante.

Per questo motivo, l'Ulloa rifiuterà di andarsene per visitare il luogo, in quanto certo che all'interno del padiglione ci sia sua moglie. Dall'altro canto, Antonita racconterà alla Montenegro che il capitano Huertas è interessato alla madre di Adolfo. Più tardi, l'uomo di legge si incontrerà con il Godoy, il quale gli confesserà che Raimundo non si arrenderà finché non riuscirà a riabbracciare la moglie. Ci riuscirà? In attesa di scoprire cosa accadrà, si ricorda che questi appuntamenti spagnoli saranno in onda tra setti mesi su Canale 5.