Una vita, la popolare soap spagnola tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame inerenti le puntate in onda dall'1 al 6 dicembre, rivelano che Alicia dirà a Telmo che racconterà la verità a Lucia soltanto se lui passerà una notte d'amore con lei. Nel frattempo, Javier, non contento del denaro procuratogli da Carmen, deciderà di fare una rapina a casa di Samuel e coinvolgerà nella questione suo figlio Raul mentre Samuel si allontanerà per qualche giorno da Acacias per acquistare altre opere da restaurare. Infine, Telmo indagherà sui dipinti comprati dall'Alday e scoprirà che sono dei falsi.

Una vita, Samuel caccerà Alicia da Acacias

Le trame di 'Una vita' dall'1 al 6 dicembre, rivelano che Telmo si presenterà alla festa organizzata da Samuel per presentare a tutti le opere restaurate da Lucia. L'Alday, però, non appena lo vedrà, lo caccerà di casa. Intanto, Felipe e Celia cominceranno ad avere non pochi sospetti sul conto di Alicia e così la riempiranno di domande: finiranno per scoprire che la donna non è un'esperta d'arte come aveva raccontato loro. Raul inizierà ad essere "confuso" a causa delle tante bugie che gli racconterà suo padre Javier.

Intanto, Carmen chiederà a Servante se per caso conosce delle persone che potrebbero farle un piccolo prestito. Poco dopo, Samuel dirà ad Alicia, di lasciare immediatamente Acacias visto che si è fatta scoprire dagli Alvarez Hermoso. Le domestiche si convinceranno che il concorso di dolci fosse truccato e così ne organizzeranno uno nuovo. Nel frattempo, Venancio comunicherà a Susana e Rosina che i parenti di Alexis vogliono vendetta per la sua morte. Samuel dirà a Lucia che si assenterà per alcuni giorni per acquistare nuove opere e le consegnerà le chiavi di casa.

Alicia fa una proposta indecente a Telmo

Le domestiche indiranno un nuovo concorso di dolci e a fare da giudici saranno Celia e Servante. Il concorso prevederà anche un premio di 50 pesetas che sarà pagato dalla Alvarez Hermoso. Nel frattempo, Alicia lascerà l'abitazione di Celia e Felipe, ma prima di andare via per sempre, incontrerà Telmo e gli dirà che è disposta a raccontare la verità a Lucia soltanto se lui passerà una notte d'amore con lei. Il sacerdote non saprà se accettare o meno la proposta indecente della donna.

Poco dopo, Telmo, saputo dell'assenza di Samuel, si recherà nell'ufficio di Lucia per parlare con lei. Nel frattempo, Javier farà ulteriori pressioni a Carmen per ottenere i soldi che le ha chiesto. La donna, però, non riuscirà a racimolarli e così la obbligherà ad aiutarlo ad intrufolarsi in casa di Samuel per fare una rapina. Carmen, spaventata da lui, gli dirà di si, ma lo pregherà di non coinvolgere Raul nella faccenda. Intanto, Samuel farà ritorno a casa e farà vedere a Lucia le opere d'arte che ha acquistato.

Javier chiede a Raul di fare la rapina con lui

Il quartiere dell'Hoyo sarà colpito da una terribile inondazione ed un caro amico di infanzia di Tano perderà la vita. Celia, non appena scoprirà dell'emergenza, deciderà insieme a Felipe, di accogliere in casa alcuni sfollati. Nel frattempo, Javier non terrà fede al patto con Carmen e chiederà a Raul di fare la rapina in casa di Samuel con lui. Il ragazzino accetterà, ma poi si spaventerà quando si renderà conto che il genitore ha una pistola. Intanto, Lucia, guardando le opere acquistate da Samuel, si renderà conto che sono recenti e, dunque, non possono essere state realizzate da Sanchez Medrano visto che è morto da diverso tempo.

Padre Telmo si incuriosirà molto per l'analisi fatta da Lucia e così deciderà di indagare sulla vicenda e finirà per scoprire che si tratta di falsi.