Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che ogni giorno è vista da più di tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le trame spagnole trasmesse dal 2 al 6 dicembre su Antena 3, si soffermano su Matias Castaneda interpretato dall'attore Ivan Montes. Scendendo nel dettaglio, il marito di Marcela non appoggerà l'idea di Damian e Alicia di rubare un portavalori, tanto da scatenare la loro furia. Manuela, invece, scoprirà Pablo e Carolina insieme.

Il Segreto: Alicia incontra Marcela

Gli scontri tra Alicia e Matias (Ivan Castaneda) raggiungeranno livelli epici nel corso dei prossimi appuntamenti spagnoli.

Le anticipazioni de Il Segreto in programma dal 2 al 6 dicembre in Spagna, rivelano che Marta, stanca di vedere il suo amato insieme a sua sorella, chiederà ad Ignacio di lavorare con lui in fabbrica. Alicia e Marcela, intanto, avranno un nuovo incontro dove la prima ammetterà di aver perso, tanto che tra lei e Matias c'è solo un rapporto lavorativo. Poco dopo, Damian proporrà alla figlia di Urrutia di rubare il portavalori diretto a La Munia per incutere paura ai grandi proprietari territori.

Matias non vuole rubare il portavalori con la figlia di Urrutia

La salute di Pablo, invece, migliorerà, tanto da progettate la fuga da Puente Viejo insieme a Carolina.

Durante la festa di fidanzamento di Rosa e Adolfo, quest'ultimo comunicherà che Marta sarà la damigella d'onore mentre Rosa confesserà a Manuela di voler un matrimonio da favola, tanto da volerlo organizzare il prima possibile. Alicia, intanto, comunicherà a Matias la sua idea di rubare il portavalori. Peccato che il Castaneda non sia d'accordo, tanto che la figlia di Urrutia accuserà il Castaneda di sabotare le sue iniziative.

Damian contro il comportamento del Castaneda

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che Manuela assisterà ad un bacio tra Pablo e Carolina in soffitta mentre Encarnacion sarà felice che sua figlia abbia fatto pace con il padre.

Damian, intanto, non appoggerà il comportamento di Matias, il quale ha rifiutato di rubare il camion pieno di soldi. Per questo motivo, lo considererà una persona debole, tanto da volerlo togliere da capo dei sindacati.

Allo stesso tempo, Pablo rivelerà a Manuela di aver lasciato il servizio militare a causa dei maltrattamenti, in quanto avevano scoperto che era una figlioccio di un potente uomo d'affari, intenzionato ad appoggiare il regione. Damian, intanto, comincerà a nutrire dei dubbi su Castaneda, tanto da convincere la figlia di Urrutia a toglierli l'incarico.

Infine la donna si scontrerà con Tomas nella piazza di Puente Viejo. Come avanzerà la vicenda? In attesa dei nuovi sviluppi, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni, tranne il sabato, su Canale 5.