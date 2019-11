Le trame de Il Segreto in onda dal 25 al 29 novembre in Spagna, rivelano che Raimundo UIloa tornerà a Puente Viejo in cerca di notizia della moglie. Il vecchio locandiere, infatti, si recherà dalla marchesa Isabel, la quale impedirà a Francisca Montenegro di incontrarlo. Marta, invece, annuncerà che a breve sposerà Adolfo De Los Vivos.

Il Segreto, puntate spagnole: Campuzano cerca Francisca

Nuovi colpi di scena caratterizzeranno gli appuntamenti spagnoli trasmessi a fine novembre su Antena 3.

Le anticipazioni de Il Segreto in onda dal 25 al 29 novembre, rivelano che Rosa morirà di gelosia quando vedrà Marta guarire una ferita di Adolfo. Ignacio, invece, sarà molto in ansia per la visita della marchesa, in arrivo a breve alla Casona per ultimare i dettagli del fidanzamento dei loro figli. Poco dopo, Isabel insieme ad Adolfo e Tomas faranno il loro ingresso alla tenuta del Salozabal dove l'incontro apparirà molto teso.

A tal proposito, il De Los Vivos avrà delle perplessità sul modo in cui si è comportata la madre al ricevimento con il nemico. A La Havana, la marchesa riuscirà ad impedire a Francisca di lasciare il suo nascondiglio almeno al termine dei disordini. Una richiesta che sarà accettata dalla Montenegro, la quale dimostrerà di avere paura dell'ignoto. Intanto Campuzano, il tenente di Donna Eulalia arriverà a Puente Viejo alla ricerca della matrona.

La marchesa ha annullato la volontà della Montenegro

Allo stesso tempo, la tensione tra Marta e Rosa crescerà a dismisura durante una colazione alla Casona. In questo frangente, quest'ultima rivelerà di aver intenzione di sposare Adolfo al più presto. Antonita, intanto, informerà Francisca che la merenda verrà organizzata in giardino, tanto da esserle permesso di uscire dal suo nascondiglio. In questa occasione, la Montenegro apparirà in difficoltà dopo essere stata per lunghe settimane detenuta all'interno de La Havana.

Un comportamento che riempirà di gioia la marchesa, la quale capirà che il suo piano di annullare le volontà della matrona ha funzionato. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Raimundo si presenta alla tenuta per chiedere un confronto con Isabel.

Raimundo incontra Isabel

Gli spoiler de Il Segreto in onda prossima settimana in Spagna, rivelano che Ignacio non appoggerà l'idea della figlia di convolare subito a nozze con il fidanzato.

Ma ecco che quest'ultimo si incontrerà con Marta, dove le confesserà di amarla, nonostante debba sposare un'altra. A La Havana, Raimundo avrà un incontro molto teso con Isabel, non sapendo che a pochi metri di distanza c'è Francisca. Quest'ultima, infatti, sarà tenuta segregata da Antonita per impedirle di incontrare il marito. Più tardi, il vecchio locandiere si incontrerà con Mauricio. Qui l'Ulloa confiderà di avere il sospetto che la moglie sia più vicina di quanto crede.

Mauricio indaga sulla cugina di Salvador

Marta accetterà di fare da testimone alle nozze della sorella e di Adolfo con la morte nel cuore. A tal proposito, Ignacio suggerirà che la figlia faccia il discorso d'onore per i due sposi. Allo stesso tempo, Isabel racconterà alla Montenegro dell'imminente matrimonio del primogenito con la figlia di Ignacio che si terrà alla Casona. Infine, Mauricio informerà Raimundo che la cugina di Salvador sta comprando dei terreni a Puente Viejo, nonostante non abbia alcuna prova per dimostrarlo.