Tornano le anticipazioni riguardanti gli episodi di Una vita e che andranno in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane, dove vedremo come proseguirà il rapporto conflittuale tra Padre Telmo e Samuel. Il sacerdote, allontanato da Acacias dopo l'accusa di aver abusato di Lucia, otterrà il permesso da Espineira di tornare nel quartiere e sarà determinato più che mai ad allontanare l'Alday da Lucia.

Il gioielliere arriverà anche a sferrare un pugno contro il giovane sacerdote, mentre nel quartiere continuerà a soggiornare Alicia Villanueva, la ragazza ingaggiata da Samuel per far credere a Lucia di essere vittima della violenza di Telmo.

Anticipazioni Una vita: Telmo torna ad Acacias dopo l'accusa di abuso

Continuano i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita che, anche nel corso delle prossime settimane, vedranno al centro delle vicende il triangolo Lucia, Samuel e Padre Telmo.

Quest'ultimo, dopo l'accusa di aver abusato della Alvarado, sarà allontanato da Acacias ma nonostante ciò, il giovane parroco riuscirà a convincere Espineira a farlo tornare. Telmo infatti, dirà al priore di avere un piano affinché Lucia rinunci all'eredità in favore dell'Ordine del Cristo Giacente. Telmo quindi, farà di tutto pur di far innamorare di lui la giovane ereditiera, creando uno scandalo senza precedenti e che dovrebbe portare, secondo i suoi piani, la giovane a rinunciare all'immensa eredità dei Marchesi di Valmez.

Il giovane parroco in realtà non vorrà realmente mettere la giovane Alvarado in una situazione compromettente, dato che, come già sappiamo, Telmo nutre dei reali sentimenti per Lucia.

Una vita, spoiler prossime settimane: Samuel sferra un pugno a Telmo

Stando alle anticipazioni, le continue intromissioni di padre Telmo non piaceranno affatto a Samuel il quale, in un impeto di rabbia, arriverà a picchiare il suo 'rivale' sferrandogli un pugno sulle scale del palazzo di Acacias 38.

Telmo non risponderà alla violenza subita da Samuel ma anzi, lo metterà in guardia dicendogli che solo la morte gli potrà impedire di tenere lontana Lucia da lui. Intanto Alicia Villanueva, la donna ingaggiata da Samuel per far credere a Lucia di essere realmente stata violentata da padre Telmo, continuerà a rimanere nel quartiere. Celia e Felipe non saranno a conoscenza della verità sulla ragazza e crederanno che la giovane sia un'esperta d'arte.

Qualcosa però, farà dubitare Celia e solo con il prosieguo delle puntate, si scopriranno ulteriori dettagli su questa intricata vicenda

Questo e molto altro nelle puntate di Una vita in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, a partire dalle 14:10. Ricordiamo invece che il martedì, la soap iberica tiene compagnia ai telespettatori anche con un appuntamento serale su Rete 4, a partire dalle 21:25 circa.