Anche a novembre prosegue la messa in onda su Canale 5 delle puntate della soap opera americana 'Beautiful', dal lunedì al sabato alle ore 13:40 mentre la domenica alle ore 14:00. Con più di 8 mila puntate, la soap ambientata a Los Angeles è una delle più longeve in Italia.

La giornata di lunedì 4 novembre inizia con una sorta di party organizzato da Steffy nella sua casa per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la sfilata, alla festa è invitata anche Taylor.

E proprio qui la donna fa la conoscenza del papà di Zoe, Reese Buckingham. Martedì invece spicca l'evidente preoccupazione di Brooke sulla pericolosità di Taylor, proprio per questo vuole convincere Ridge a fare attenzione alla stessa ed a evitare di lasciare la nipotina da sola con la donna.

Le puntate di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre

La puntata di mercoledì è ancora ambientata a casa di Steffy e i protagonisti diventano Reese Buckingham e Taylor.

È evidente che l'uomo provi interesse per la donna, proprio per questo Steffy, preoccupata della situazione e del modo in cui potrebbe evolversi, decidere di chiamare in suo aiuto il padre. Nella puntata di giovedì spicca evidentemente la preoccupazione di Brooke in difesa della bambina di Hope, in quanto Taylor, secondo la donna, dovrebbe essere tenuta lontana sia dalla piccola che da Kelly. Intanto Taylor confida in Liam affinché almeno lui le dia la fiducia e che quindi convinca sia Brooke che Hope ad evitare la denuncia a suo carico.

Le puntate di venerdì 8 e sabato 9 novembre

La puntata di venerdì è contraddistinta da una scena molto particolare, con Hope che vuole decidere il nome da dare alla bambina con l'ausilio di Brooke, Donna e Katie. Intanto, Zoe è sempre più preoccupata dell'evolversi della conoscenza fra suo padre e Taylor in quanto un'eventuale relazione fra i due potrebbe compromettere seriamente il lavoro della donna.

L'anticipazione di sabato parte con una difesa a spada tratta da parte di Stefy nei confronti della mamma insieme a Liam. La scena principale però resta la volontà di Brooke di rivelare a Donna e Katie la colpevole dello sparo nei confronti di Bill, ovvero Taylor. A fermare Brooke ci pensa proprio Hope.

La puntata di domenica 10 novembre

Chiudiamo con l'anticipazione della domenica, che vede ancora protagoniste Taylor e Zoe, in particolar modo la prima viene incredibilmente baciata dal papà di Zoe, Reese, con l'uomo che la prende completamente di sorpresa.

Tutto questo preoccupa non poco Zoe che in qualche modo teme per la presenza di suo papà a Los Angeles in quanto è convinta che possa compromettere tutto quello che ha costruito a livello lavorativo nella città americana.