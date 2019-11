Domenica 1° dicembre, nel pomeriggio di Canale 5 dedicato alle soap opera, andrà in onda un nuovo episodio de Il Segreto, la telenovela ambientata a Puente Viejo che, in queste ultime puntate ha regalato ai telespettatori numerosi colpi di scena. In primis la morte di Adela, che avrà gettato nello sconforto non solo il marito Carmelo, ma tutta la comunità del piccolo paese iberico, molto attaccato alla maestra. La donna, come sappiamo, ha perso la vita in un incidente d'auto e, sia Severo che Carmelo avranno subito il sospetto che dietro alla manomissione dell'auto possa esserci lo zampino di donna Francisca.

Raimundo, preoccupato per la forte tensione creatasi, tenterà di convincere il Santacruz dell'estraneità della moglie; Carmelo invece, mediterà vendetta contro la Montenegro.

Il Segreto, spoiler del 1° dicembre: Carmelo scopre che l'auto di Adela è stata sabotata

Numerosi intrighi e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i numerosi fan della soap ideata da Aurora Guerra, soprattutto dopo la tragica morte di Adela. In particolare, vedremo come Carmelo si comporterà a poche ore dall'addio alla moglie.

L'uomo sarà distrutto dal dolore e a nulla varranno gli sforzi degli amici più cari, i quali tenteranno invano di risollevargli il morale. Tutto il paese sarà sconvolto dalla tragica scomparsa della maestra, la quale si era fatta ben volere da tutti. Sin da subito, Carmelo avrà dei sospetti circa le modalità dell'incidente e, per tale motivo, farà fare una perizia sui resti della vettura, scoprendo che il veicolo è stato sabotato. Immediatamente, il Leal e l'amico Severo, avranno il sospetto che dietro a tutto ci sia lo zampino di donna Francisca Montenegro.

Carmelo convinto che Francisca abbia ucciso la moglie, Raimundo difende la Montenegro

Secondo quanto riportano le anticipazioni riguardante l'episodio del 1° dicembre, tutta Puente Viejo sarà ancora sconcertata dopo l'ennesima tragedia. A poche settimane dall'esplosione alla Villa che è costata la vita a Maria Elena, un'altra disgrazia è calata sul piccolo e tranquillo paesino iberico. Questa volta sarà Adela ad avere la peggio e Carmelo sembrerà non darsi pace, sempre più determinato a farla pagare al responsabile del sabotaggio dell'auto.

Il Sindaco sarà sul piede di guerra e giurerà vendetta contro donna Francisca, convinto della sua colpevolezza. Raimundo intanto, cercherà di far capire a Severo, che la moglie non ha nulla a che fare con l'incidente in cui ha perso la vita Adela. Riuscirà l'Ulloa a placare la rabbia e la sete di vendetta di Carmelo e Severo?

Per scoprire ulteriori novità in merito, non resta che seguire il nuovo episodio de Il Segreto, in onda nel pomeriggio di Canale 5 domenica 1° dicembre.