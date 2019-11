Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap Il Segreto, in onda ogni pomeriggio alle 16:10, eccetto il sabato. Secondo le anticipazioni pubblicate in rete, le trame delle puntate in onda da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre saranno caratterizzate da colpi di scena riguardanti soprattutto le vicende legate alla morte di Adela Arellano che rimarrà vittima di un incidente stradale insieme all'amica Irene.

Come il pubblico ha già visto, Francisca Montenegro ha chiesto al fidato Mauricio di sabotare l'automobile su cui viaggeranno le due donne per vendicarsi dei rispettivi mariti, Carmelo e Severo. Il Godoy, però, si è rifiutato di compiere un gesto del genere. Nonostante ciò, stando alle anticipazioni, l'auto andrà fuori strada e Adela perderà la vita. Le conseguenze di questo tragico evento daranno vita ad una vera e propria guerra tra Francisca e Carmelo, disperato per la morte della moglie.

Anticipazioni de Il Segreto: trame dal 25 novembre al 1° dicembre

Le anticipazioni sulle trame delle puntate in onda dal 25 novembre al 1° dicembre svelano che Il Segreto sarà caratterizzato da eventi drammatici. Dopo il rifiuto di Mauricio di mettere in pratica il piano diabolico della sua padrona, quest'ultima sarà ancora più furiosa e non rinuncerà al suo intento di colpire Severo e Carmelo nei loro affetti più cari.

Successivamente Adela morirà nell'incidente stradale causato da un sabotaggio dell'automobile in cui si trova con Irene. Quest'ultima rimarrà ferita ma riuscirà a salvarsi. Raimundo rimarrà scosso dalla notizia e si preoccuperà subito della reazione di Carmelo che vorrà di certo vendicare la moglie. Nel frattempo Fernando proporrà a Maria di trasferirsi con lui e i bambini a L'Avana e la giovane accetterà.

Dopo il funerale di Adela, Carmelo chiederà ad un meccanico di fare una perizia sull'automobile su cui viaggiava la moglie e gli verrà confermato che è stata manomessa. L'uomo, infuriato, preparerà la vendetta e andrà dall'armaiolo. Il sindaco vorrà uccidere la Montenegro per pareggiare i conti e le sparerà. Mauricio però farà da scudo alla donna e rimarrà ferito dal colpo di pistola.

Mentre a Puente Viejo si continuerà a piangere la scomparsa di Adela, gli altri abitanti avranno anche altre questioni da risolvere.

Le anticipazioni delle puntate in onda dal 25 novembre al 1° dicembre rivelano che Elsa Laguna si opererà e l'intervento andrà bene. Nel frattempo Antolina, che fingerà di essere contenta per la sua nemica, si introdurrà di nascosto nell'abitazione di Isaac e verrà sorpresa da Consuelo. Intanto inizierà una storia d'amore tra Prudencio e Lola: quest'ultima, pur essendo innamorata dell'Ortega, non potrà contravvenire al patto stipulato con la Montenegro e si troverà in una situazione difficile da gestire.