Quella appena passata non è stata di certo una bella settimana, riguardo a ciò che è successo a due storici protagonisti della fortunata soap opera quotidiana Il Paradiso delle signore. Nicoletta Cattaneo si è vista costretta ad allontanarsi in modo definitivo dal suo amato Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) poiché, invece di fuggire con lui, ha dovuto seguire il marito Cesare Diamante. Il fratello di Marta, nella puntata numero 30 che i telespettatori vedranno venerdì 22 novembre 2019, perderà completamente il senno della ragione.

Riccardo, fuori di testa per aver rivisto la sua dolce metà nel carosello del paradiso market, commetterà un gesto orribile con delle conseguenze rischiose. Il primogenito di Umberto per errore investirà Angela Barbieri (Alessia Debandi) in circostanze poco chiare.

La sorella di Marcello trova una lettera per Nicoletta, il ritorno del fratello di Marta

Le anticipazioni dell’episodio che occuperà Rai Uno il 22 novembre 2019, si prevedono ricche di colpi di scena.

Per iniziare, la cameriera Angela sarà alle prese con un grosso dilemma. La vicina di casa di Gabriella e Roberta, dopo aver trovato una missiva che Riccardo ha scritto per Nicoletta, non saprà come comportarsi, ovvero se ridarla al mittente oppure farla finire nelle mani della diretta interessata. Purtroppo, il primogenito di Umberto continuerà ad essere sempre più disperato, dopo aver inutilmente tentato di contattare più volte la sua dolce metà.

In seguito, al Paradiso market ci sarà un imprevisto, poiché la nuova sostituta della moglie di Cesare Diamante, dopo aver dato l’impressione di essere esperta, non svolgerà nel migliore dei modi il suo lavoro. Riccardo, di ritorno dalla Liguria, rimetterà piede nel capoluogo lombardo.

Patrizia rischia di perdere il lavoro, Angela in pericolo a causa di Riccardo

La nuova venere Patrizia Vega, rischierà di essere cacciata dal grande magazzino, dopo essere stata smascherata dal direttore Vittorio.

Nel contempo precisamente durante la proiezione del carosello pubblicitario realizzato per il paradiso, il fratello di Marta andrà su tutte le furie non appena vedrà la clip che ritrae Nicoletta con Cesare e Margherita. Il nipote di Adelaide in uno stato alterato, investirà Angela con la sua automobile. Il Conti stufo dell’ennesimo sbaglio commesso da Patrizia, prenderà una drastica decisione. A catturare l’attenzione di Marcello sarà una chiamata di Federico Cattaneo, desideroso di parlare con Roberta.

Il giovane e ribelle Barbieri dopo essersi accertato che dall’altra parte del telefono c’è colui che ha fatto breccia nel cuore della Pellegrino, coglierà l’occasione al volo per conoscerlo.